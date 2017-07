Posvätný japonský ostrov, kde majú ženy vstup zakázaný a muži sa pri príchode musia vyzliecť. Najnovšie sa dostal medzi svetové dedičstvo UNESCO

Neďaleko japonského ostrova Kjúšu leží maličký ostrovček s názvom Okinoshima, ktorý na prvý pohľad nevyzerá nijak zvláštne, ale viaže sa k nemu viacero zákazov, príkazov a regulácií a najmä náboženských zvyklostí. Nachádzajú sa na ňom tri menšie svätyne a dokopy tvoria jednu veľkú svätyňu Munakata, pričom prístup k nej majú výlučne muži. Miestne svätyne šintoizmu a náboženské tradície nedovoľujú ženám, aby prišli na ostrov, čo je pravidlo, ktoré pramení ešte z doby pred niekoľkými storočiami. Historici dodnes špekulujú o tom, či Japonci chceli v minulosti ženy ako rodičky ochrániť pred nebezpečnou cestou na ostrov, alebo ich tam nechceli kvôli tomu, že by podľa nich menštruácia posvätný ostrov pošpinila.

Na ostrov sa každý rok môže dostať len 200 mužov a to v jeden jediný deň, konkrétne 27. mája. Práve vtedy si Japonsko pripomína smrť ľudí z bojov v Japonsko-ruskej vojne z roku 1905. Muži však musia dodržiavať prísne pravidlá, ak sa chcú na ostrov vôbec dostať. Pred tým, ako sa ich noha dotkne posvätnej zeme na ostrove, musia zo seba zhodiť všetky šaty a absolvovať očistný rituál. Pri odchode nesmú z ostrova zobrať akýkoľvek predmet či suvenír a ak by sa ich ktokoľvek na výlet vypytoval, majú zakázané o ňom čokoľvek povedať.

Ostrov od štvrtého až do deviateho storočia slúžil na modlitby k morským bohom šintoizmu, ktorí mali chrániť posádky lodí obchodujúcich s Kórejským polostrovom či Čínou a svedčia o tom aj predmety nachádzajúce sa na ostrove. Našiel by si tam desiatky tisíc predmetov ako mince, zrkadlá, meče a dýky, ktoré tam zanechali námorníci, aby ich bohovia ochraňovali. Organizácia UNESCO včera v poľskom Krakove oznámila, že japonský ostrov Okinoshima bude pridaný do zoznamu svetového dedičstva, čo z neho robí 17. japonské miesto, ktorému sa dostalo tejto česti. Mnohí ľudia sa teraz obávajú toho, že pridanie do zoznamu svetového dedičstva bude znamenať nárasť turizmu a zvedavcov ochotných zaplatiť horibilné čiastky za to, aby sa mohli na posvätný ostrov dostať, lenže jeho správca jasne vyhlásil, že sa na jeho fungovaní nič meniť nebude a nikto sa naň nebude môcť prísť pozrieť len tak zo zvedavosti.

