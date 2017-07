Mladé Češky streamovali svoju jazdu autom vo vysokej rýchlosti. Havarovali, jedna z nich nehodu neprežila

Možnosť živého vysielania na Facebooku dala najpoužívanejšej sociálnej sieti nový rozmer. Množstvo používateľov, zvlášť z radov celebrít či spravodajských portálov ju používa prakticky na dennej báze. Stalkeri a stalkerky si taktiež prídu na svoje - pekných a sympatických žien a chlapcov, ktorí sa o chcú o momenty zo svojho života okamžite podeliť s priateľmi, je taktiež mnoho. Bohužiaľ, tento smutný článok bude dôkazom toho, že moderné technológie môžu nielen uľahčiť človeku život, ale ho aj oň pripraviť.

Dve mladé Češky sa rozhodli streamovať svoju jazdu z mesta Most za ich ďalšou kamarátkou. Zjavným cieľom tohto videa bolo ukázať priateľom a followerom riskantnú jazdu vo vysokej rýchlosti. Dievčatá sa na záberoch chvália 180-kou na tachometri a vedomým porušovaním dopravných predpisov. Vodička sa namiesto jazdy viac venuje divákom na sociálnej sieti a pohľadu spoza čelného skla venuje minimálnu pozornosť. Auto následne vo vysokej rýchlosti dostalo šmyk a narazilo do protihlukovej steny.

Napriek skorému zásahu záchranárov a leteckému prevozu do nemocnice v Ústí nad Labem sa vodičku zachrániť nepodarilo. Spolujazdkyňa je zranená, no podľa vyjadrení jej otca nie vážne a v pondelok by mala priestory nemocnice opustiť. Na zverejnenom videu je zachytený okamih nehody aj práca záchranných zložiek. V priebehu necelých 24 hodín si ho len na YouTube pozrelo vyše stotisíc ľudí a podľa vyjadrení policajnej hovorkyne ju využijú aj policajti pri vyšetrovaní nehody.

Týmto článkom si dovolím apelovať na vás všetkých, aby ste nepoužívali mobilné telefóny počas šoférovania. Myslím, že nie som sám, kto si všíma vo svojom okolí ľudí, ktorí veľmi radi streamujú, často práve spoza volantu. Okrem toho, že porušujú dopravné predpisy, ohrozujú tým seba, spolucestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky. Štatistiky poukazujú na fakt, že každá desiata dopravná nehoda je spôsobená telefonovaním. Jedna z austrálskych štúdií ukázala, že nejde ani tak o držanie mobilu v ruke, ako o rozptyľovanie sa prebiehajúcou konverzáciou, resp. streamovaním.