Uzavreté mestá zo sovietskej éry boli aj blízko Slovenska. Armáda v nich ukrývala zbrane i nové technológie

Uzavretým mestám sme sa už na našom webe raz venovali, no opakovanie je matkou múdrosti. Nie je mesto ako mesto. Väčšinou si ich predstavujeme ako betónové džungle plné ľudí, áut, obchodov, fabrík a života. Naše väčšie sídla sú v porovnaní so svetom stále len akési väčšie dediny, no nám to stačí, nie? Ono existujú aj rôzne delenia jednotlivých urbanistických zón, no my sa zameriame na spomínané uzavreté administratí­vno-teritoriálne formácie. Ide o oblasti, ktoré vznikali po druhej svetovej vojne na území Sovietskeho zväzu a nie hocikto mal do ich útrob prístup.

Prehľadná a dobre spracovaná mapa. Kto ovláda ruštinu, má výhodu:

Nakoľko v danom období vo svete zúrila studená vojna, obe veľmoci, Spojené štáty americké a ZSSR, si dôkladne strážili svoje strategické objekty. Uzavreté mestá preto vznikali tam, kde sa vyvíjali nové zbrane a technológie, ťažili potrebné suroviny a veľa ďalšieho. O ich ruských obdobách sme si už prezradili veci minule, no teraz sa pozrieme na uzavreté mestá nachádzajúce sa čo najbližšie k slovenským hraniciam. Logicky sa teda musíme obzerať smerom na východ. A práve Ukrajina mala taktiež prísne strážené zóny. Išlo najmä o dve - prístav Sevastopoľ a priemyselné centrum Dnepropetrovsk. Po 90. rokoch však obmedzenia prestali platiť a klasické uzavreté mestá tu už nenájdeme. Ukážeme vám aspoň exempláre, ktoré sa im najprimeranejšie podobajú, resp. pozostatky zo sovietskej éry.

Mykolajiv

Má o čosi viac obyvateľov ako Bratislava a leží neďaleko pobrežia Čierneho mora. A práve malá vzdialenosť od morských vôd je strategicky veľmi dôležitá. Z toho dôvodu v meste sídli základňa ukrajinského námorníctva, letecká opravovňa a klasická vojenská posádka (Kulbakino) sídliaca na okraji mesta. Zároveň ide o dôležitý dopravný uzol.

Černobyľ

Bývalý komunikačný uzol je celosvetovo známy najmä kvôli jadrovej havárii z minulého storočia. Armáda mala na jeho území dodnes stojaci rádiový prijímač Duga-2. A práve on je jedným z častých cieľov turistov okrem samotnej elektrárne.

Berehovo

Najbližšia "destinácia" ku Slovensku. Ide o 26-tisícové mesto na Podkarpatskej Rusi, kde je dnes stále aktívny systém predčasného varovania pred raketovým útokom slúžiaci ukrajinskej armáde.

Novofedorivka

V katastri mesta sa kedysi rozprestierali základne námorného letectva ZSSR, no po jeho zániku sa zrušili aj ony. Ukrajinci miestny potenciál však využili a zriadili si tu vlastné základne. Nanešťastie pre nich je Krym dnes súčasťou Ruskej federácie a nemajú tu dosah.

Ďalší adepti už nestáli za spomenutie.