 Uzavreté ruské mestá, kde nikdy nevkročíte. Ide o strategické sídla s vojenskými či priemyselnými účelmi

Ruská federácia je najväčšou krajinou sveta, s čím idú ruka v ruke aj mnohé kontrasty. Štát zaberajúci jednu osminu zemskej súše sa rozprestiera naprieč jedenástimi časovými pásmami a zahŕňa 22 republík, kde dokopy žije vyše 146 miliónov obyvateľov najrôznejšieho pôvodu a vierovyznania. Možno aj preto sú najbizarnejšie a najdivnejšie videá kolujúce kade-tade po internete väčšinou práve odtiaľto. No na tunajšom území sa nachádzajú okrem iného aj nezvyčajné tajomnom opradené miesta. Patria sem aj takzvané uzavreté mestá, čo sú oblasti, kde sa nedostane hocikto. V ruštine majú pre dané lokality názov закрытые административно-территориальные образования, v preklade uzavreté administratívno-teritoriálne formácie (alebo jednoducho ZATO).



Nejedná sa o luxusné dovolenkové destinácie, ale práve naopak. Vznikať začali po druhej svetovej vojne, konkrétne v 50. rokoch a významnú úlohu hrali najmä počas Studenej vojny, kedy boli vzťahy medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi americkými na tenkom ľade. Obidve strany podnikali rôzne opatrenia, k čomu spadali aj vojenské manévre a ukrývanie informácií pred nepriateľom. Uzavreté mestá neboli vyberané náhodne, ale účelne. Išlo o dôležité strategické sídla buď vojenského, vedeckého alebo priemyselného určenia. Všetko dáva logiku, a preto si môžeme utvoriť záver, že v daných lokalitách buď Sovieti vyrábali zbrane, tanky, ťažili dôležité suroviny, vyvíjali nové technológie alebo skúšali jadrové zbrane.

Ale aj uzavreté mestá sa od seba navzájom líšili. Do niektorých z nich nemali prístup iba cudzinci, no občania ZSSR áno. Ako príklad si môžeme uviesť Vladivostok, ktorý je dlhé desaťročia mimoriadne významný pre ruské loďstvo a taktiež dôležitým dopravným a strategickým mestom na ďalekom východe. Taktiež existovali aj uzavreté mestá, do ktorých nemali prístup ani samotní sovietski občania, napríklad Озёрск (Oziorsk), ktorý ním je až dodnes. V blízkosti mesta sa nachádza atómová elektráreň, je tu vysoká miera znečistenia a celé okolie je oplotené, čiže pri vstupe alebo odchode je nutné sa podrobiť kontrole.

Ako je to s nimi v súčasnosti? Po rozpade Zväzu sovietskych socialistických republík sa síce veci pohli dopredu a mnohé z nich sa "otvorili". Avšak až do roku 1993, kedy napríklad vznikla naša Slovenská republika, sa len tak do už spomenutého Vladivostoku či neďalekého Kaliningradu nebolo možné dostať. Dnes by ich malo byť podľa zverejnených údajov vyše 40. Má sa jednať o oblasti, kde sa vyrábajú laserové zbrane, likvidujú chemické zbrane, kde sú postavené objekty týkajúce sa vesmírneho výskumu, raketových síl, námorníctva, armády a podobne. Môžeme ich taktiež považovať aj za akúsi obdobu americkej Area-51, avšak v menšom.

Ide o pomerne zaujímavú tému, ktorá si zaslúži hlbšie spracovanie, a tak sa možno v blízkej budúcnosti pozrieme na dané lokality oveľa podrobnejšie a prezradíme si napríklad aj informácie o uzavretom meste nachádzajúcom sa len kúsok od Slovenska.