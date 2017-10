Boli sme sa pozrieť v Hornej Dolnej. Obyčajná dedina sa razom premenila na vyhľadávané miesto

Vonku je okolo 30°C, polooblačno a my sme sa rozhodli vydať sa do jednej z najznámejších slovenských dedín. Pred 3 rokmi okrem ľudí tu žijúcich o nej skoro nik netušil. Zistili sme, prečo. Obec Nová Lehota sa nachádza v kopcoch Považského Inovca na západe republiky v obkolesení hlbokých lesov. Ide teda o pomerne odľahlú oblasť, kde nežijú veľké množstvá ľudí. Čo je však v našom prípade hlavné, je fakt, že poslúžila na natáčanie známeho slovenského seriálu s názvom Horná Dolná. Do role rôznorodých vidieckych postáv sa vžili herci, ako Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Michal Kubovčík, Dano Heriban, Marta Sládečková a mnohí ďalší. Úsmevné boli aj momenty, kedy si svojich päť minút slávy užili aj obyčajní ľudia priamo z obce.

Ak aj vy raz budete chcieť navštíviť tento kút Slovenska, prikladáme mapu pre približné zorientovanie:

Povedzme si úprimne, seriál u nás zabodoval. Dokonca vznikla aj jeho maďarská verzia s názvom A mi kis faluk, čo v preklade znamená Naša malá dedinka. Úspech ako úspech. Nasadli sme do auta a vyrazili. Po prejdení niekoľkých prudkých zákrut a ciest v obkolesení tmavého lesa sme sa dostali najskôr do Starej Lehoty. Ide o akési dvojča, dajme tomu, že sa bavíme o Dolnej Dolnej. Prefrčíme neveľkým sídlom a čochvíľa sa ocitáme v cieľovej destinácii - Novej Lehote.

Žije tu iba okolo 200 obyvateľov. Stredom obce vedie jedna hlavná ulica, ktorá je miestami široká maximálne pre jedno vozidlo. Veď už len miestne roľnícke družstvo je takmer väčšie ako dedina samotná. Zaparkovali sme, vytiahli fotoaparát a vydali sa po stopách seriálu. Po pár minútach chôdze dolu strmým kopcom objavujeme prvý známy objekt - kadibúdku. Je stále rovnaká a vystavená na obdiv všetkým okoloidúcim. Domáci musia mať asi radosť, keď im cudzí ľudia skrz plot fotia predzáhradku.

Presúvame sa ďalej. Nakoľko Nová Lehota je skutočne malá, čochvíľa sa ocitáme na konci ulice. Ešte predtým sme však spozorovali ďalšiu seriálovú legendu. Miestnu krčmu. Síce, aktuálne nefunguje a je z nej len opustená ošarpaná budova, no skutočná krčma je o kúsok ďalej a aj počas našej návštevy bola pomerne zaplnená miestnymi majstrami. Pozeráme cez okno, vnútri sa nachádzajú len akési pozostatky po natáčaní, no ľudia sa tu pred známym nápisom "krčma" radi fotia. A aj vo chvíli, kedy sme tam boli my.

Ako vidíte, odhalili sme hneď jedno podstatné tajomstvo. V Hornej Dolnej klasický kostol nemajú, no v Novej Lehote áno, dokonca dva vedľa seba. Stoja pár metrov za budovou krčmy.

Keď už sme riešili spomenuté kostoly, vydali sme sa hľadať "ten seriálový". Akosi sa nám ho však nedarilo lokalizovať, až nám poradil miestny autobusár, ktorý akurát išiel s nákupnými taškami domov po robote. Poďakovali sme mu za radu a vydali sa určeným smerom. Nakoniec sme dorazili k ďalšiemu známemu miestu.

V dedine na vás síce čakajú známe pohľady, no ešte krajšie je okolie. Všadeprítomné kopce Považského Inovca plné zvierat, hríbov, cestičiek a opustených tichých miest priam lákajú na prechádzku. V podobnom duchu sa nesie aj miestne futbalové ihrisko. Liga sa na ňom síce nehráva, no ak si chce ísť človek zakopať a vyvetrať trošku hlavu, postačí. Síce, ak by sa niekomu podarilo odkopnúť loptu dole kopcom, nie je zrovna najľahšie vždy ju chodiť brať späť, no čo je kurióznejšie je fakt, že hneď vedľa jednej z bránok sa nachádza cintorín. Akoby sa tu stretávali dva svety.

Horná Dolná má ako jediné slovenské sídlo metro. Aspoň na televíznych obrazovkách. Čo nás však najviac zarmútilo bola absencia sochy znázorňujúcej dve ruky držiace výkal. Asi ju kdesi schovali, no vyfotiť sme ju nemohli. Ďalším unikátom v seriáli bola prepojenosť krčmy a obecného úradu. Ten, bohužiaľ, vyzerá dosť zanedbane. No a na záver našej cesty sme cvakli aj známu bránu.

Návšteva sa nám vyplatila. Ešte teda zopár foto-postrehov:

Dovidenia!