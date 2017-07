Fanúšikovia vo veľkom podporujú Petra Sagana a vyjadrujú nespokojnosť s Tour de France. Zastávajú sa ho aj cyklistické legendy

Meno Petra Sagana bude svetovými médiami rezonovať ešte niekoľko dní. Najúspešnejší slovenský cyklista bol diskvalifikovaný z Tour de France za kontakt s Markom Cavendishom a aj keď ho komisári najskôr potrestali stratou bodov, presunutím na posledné miesto v etape a 30-sekundovou penalizáciou, akoby chceli Saganovi ešte viac ublížiť a o dve hodiny neskôr svetu oznámili, že Peter na tohtoročnej tour dojazdil.

Zaujímavé na celom incidente však je to, že Peter sa v každom momente zachoval ako džentlmen, hneď po dojazde do cieľa sa bol ospravedlniť a skontrolovať Cavendishov stav, aj keď priamo nemohol za jeho pád, a potom sa zdržal akýchkoľvek ostrých vyjadrení na adresu rozhodcov či samotného britského cyklistu. Sagan si udržiaval svoj imidž a po nekonečných analýzach celého kontaktu v poslednom kilometri 4. etapy prišla väčšina ľudí k záveru, že Sagan bol potrestaný neprávom a Tour de France bez neho stratila veľkú časť zo svojej atraktivity. Mnohí spočiatku odsudzovali slovenského cyklistu za to, že mal Cavendisha udrieť lakťom, ale keď si pozreli spomalené zábery a zistili, že to tak vôbec nebolo, zmenili svoj názor a začali Slováka hájiť.

Prvotná negatívna publicita v priebehu niekoľkých desiatok minút zmizla a Sagan získaval každou sekundou nových a nových podporovateľov, ktorí rozhodnutie komisárov považovali za čisto politické v prospech Francúza Démara, a Sagan sa tak vďaka nešťastnému kontaktu stal martýrom všetkých, ktorí sa stali svedkami nespravodlivého rozhodnutia poškodzujúceho Tour de France do obrovskej miery. Prvým indikátorom toho, že Sagan z celého incidentu viac vyťaží ako stratí, bol stúpajúci počet jeho fanúšikov na sociálnej sieti Facebook. Pred etapou ukazoval počet jeho fanúšikov číslo o niekoľko desiatok tisíc nižšie ako je 1 milión, zatiaľ čo v tejto chvíli už počet fanúšikov presiahol 1 milión a 10-tisíc, takže aj ľudia, ktorí ho doteraz intenzívnejšie nevnímali, sa ho rozhodli podporiť v ťažkých chvíľach.

Okrem Peťovho profilu na Facebooku sa na sociálnej sieti rozbehla aj ďalšia menšia vojna za práva slovenského cyklistu. Jej obeťou sa stala oficiálna facebooková stránka Tour de France, kde sa včera najskôr hromadne začali schádzať nespokojní Slováci a kritizovali, bojkotovali či nadávali celej súťaži za to, že Peťa vylúčila, ale postupom hodín sa k nim pridávali aj mnohí fanúšikovia zo zahraničia.

Proti rozhodnutiu Tour de France vylúčiť Petra Sagana z tohtoročných pretekov sa pritom nepostavili len bežní fanúšikovia z ľudu. Celý incident už stihlo okomentovať niekoľko väčších hviezd. Nemecký cyklista Jens Voigt sa na margo celého incidentu vyjadril tak, že prvým jazdcom, ktorý mal byť potrestaný, je vlastne Francúz Démare. Práve on začal ako prvý meniť smer jazdy, na čo potom reagovali aj ostatní jazdci spoločne so Saganom. Voigt dodal, že je diskvalifikácia absolútne prehnaná a rozhodcovia si mali celú situáciu pozrieť dôkladnejšie, pretože odobratie bodov či penalizácia mohla byť odôvodnená, ale vylúčenie Petra z celej tour považuje za smiešne.





Take your time and watch the replay in slowmotion. Then forget about Peter and Cav. Focus on Demarre. He is the first to change trajectoire — Jens Voigt (@thejensie) 4. července 2017

Svoj názor pridal aj Lance Armstrong, legendárny a dnes už aj kontroverzný cyklista, ktorý sa Sagana zastal aj napriek tomu, že vraj nie je jeho fanúšikom. Aj Armstrong súhlasil s penalizáciou, ale proti vylúčeniu ostro protestoval, pretože ho jednoducho nechápal. Vyjadril sa, že Tour de France práve stratila svoju úplne najväčšiu hviezdu a opisoval aj to, že Sagana fanúšikovia jednoducho milujú a nespravil nič, za čo by mal byť z celých pretekov vykopnutý. Najlepšie to zhodnotil na samotnom konci, keď dodal, že to komisári totálne posrali.





We are live right now discussing the controversial Stage 4 finish at #TDF2017 - https://t.co/PSHELLzmVD pic.twitter.com/Gz7ad3HQzM — Lance Armstrong (@lancearmstrong) 4. července 2017

Jedným z významných jazdcov, ktorí sa pridali na Peťovu stranu, sa včera podvečer stal aj jeho veľký konkurent André Greipel. Nemecký cyklista sa síce krátko po pretekoch vyjadril, že Sagan si akýkoľvek trest zaslúži, pretože si myslel, že jeho lakeť skutočne trafil Cavendisha do tváre, ale keď si o pár hodín pozrel spomalené zábery pozornejšie, na svoje sociálne siete napísal Saganovi ospravedlnenie a dodal, že diskvalifikácia nie je v žiadnom prípade oprávnená. Získal si tak veľký rešpekt u mnohých fanúšikov.

Sometimes I should watch images before I say something. Apologies to @petosagan as I think that decision of the judge is too hard. — Andre Greipel (@AndreGreipel) 4. července 2017

Sagana stihli slovne podporiť aj cyklisti ako Alessandro Petacchi, trojnásobný držiteľ zeleného dresu Robbie McEwen či víťaz bodovacej súťaže z roku 2003 Baden Cooke. Každý z nich si myslel, že Peťov pohyb bol neúmyselný a diskvalifikácia je veľmi zlým krokom pre celý cyklistický svet a najmä Tour de France.

Samotný Peter Sagan sa dnes ráno pre novinárov krátko vyjadril v štýle, že nemôže robiť nič iné, ako vylúčenie rešpektovať, aj keď s ním nesúhlasí a nemyslí si, že bolo na mieste. Koniec koncov, Tour de France si jeho diskvalifikáciou ublížila skôr sama sebe ako Petrovi, pretože jemu fanúšikovia pribúdajú a ešte viac z nich si ho obľúbilo, aj keď to spočiatku vyzeralo, že ho budú ľudia zatracovať. A až tak zle na tom nebude ani tím Bora-Hansgrohe, pretože finančné odmeny na Tour de France dosahujú výšku maximálne niekoľko desiatok tisíc eur, čo im Peťo nepochybne dobehne vďaka obrovskej publicite. Držíme jemu aj tímu palce.