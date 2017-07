Dvojica, ktorá v lotérii vyhrala cez 500 miliónov dolárov, stále žije obyčajný život. Nekúpili si novú vilu a naďalej hrajú lotériu

Sympatickej dvojici Davidovi Kaltschmidtovi a jeho manželke Maureen Smithovej sa minulý rok podarilo to, o čom každý deň snívajú milióny ľudí. Manželia dlhé roky pravidelne hrávali lotériu Powerball a neustále si kupovali rovnaké čísla, pretože verili, že jedného dňa sa na nich jednoducho musí usmiať šťastie. Vytúžený moment prišiel na začiatku roku 2016, keď zistili, že ich tiket uspel a oni si s ďalšími dvoma výhercami budú môcť rozdeliť závratnú čiastku 1,56-miliardy dolárov. Aj keď obaja rýchlo zistili, že ich čísla vyšli a stanú sa milionármi, celý mesiac držali skvelú novinu v tajnosti a nepovedali o nej dokonca ani vlastným deťom, aby si potom prišli prevziať šek. Od zástupcov lotérie dostali dve možnosti, buď si prevziať celých 528 miliónov v 30 ročných splátkach, alebo si okamžite prevziať 328 miliónov a ostatok prakticky stratiť. Kvôli svojmu veku sa manželia rozhodli prijať jednorazovú platbu, po ktorej si mnohí známi a susedia mysleli, že ich už tak skoro neuvidia, pretože si kúpia honosnú vilu niekde v exotickej krajine a spokojne tam budú žiť ešte dlhé roky.

Opak je však pravdou a David s Maureen zostali verní svojmu starému domu v hodnote približne 300-tisíc dolárov. Na bankových účtoch síce majú milióny, lenže oni ich nešli míňať na luxusné autá a dovolenky, ale časť rozumne investovali a potom si urobili aj menšiu radosť. David sa aj na verejnosti vyjadril, že si zadováži nové auto, ale nekúpil si žiadny superšport. Svoje staré SUV len vymenil za novší model a najväčšiu čiastku dvojica minula na Teslu Model S, ktorú David kúpil Maureen v zlatej farbe.

Okrem toho Maureen neprestala chodievať každý týždeň na nákupy do rovnakého obchodu, kde si minulý rok kúpila výherný tiket a občas si dokonca kúpi tiket znovu, zrejme len tak zo zábavy, pretože o peniaze skutočne nemá núdzu. David si nechal aj svoju starú loď, na ktorej sa vydáva rybárčiť, a keď sa novinári spýtali Maureen, ako sa zmenili ich životy po výhre miliónov dolárov, ona sa len usmiala a povedala, že nijak. Peniaze vraj najčastejšie investujú do svojich rodinných príslušníkov a starajú sa o to, aby mali pohodlie a boli zabezpečení. Peniaze teda nemusia v každom prípade ľudí zmeniť na nepoznanie.

