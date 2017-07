Bicykel nášho Peťa Sagana smeruje na štart dnešnej etapy Tour de France! Šanca na štart slovenského cyklistu ešte žije

Po včerajšej diskvalifikácii Petra Sagana z Tour de France sa na internete rozbehla veľká kampaň za to, aby komisári zmenili svoje rozhodnutie a Slováka vrátili do pelotónu. Slováci aj zahraniční fanúšikovia začali bojkotovať preteky priamo na ich oficiálnej facebookovej stránke a Petra sa dokonca zastal aj Lance Armstrong či konkurent André Greipel, ktorý sa mu na sociálnych sieťach ospravedlnil a dodal, že po zhliadnutí videí a obrázkov považuje jeho trest za príliš tvrdý. Vo fanúšikoch ešte stále žije nádej, že sa zástupcovia Tour de France umúdria a najnovšia fotografia z Twitteru nás ešte o čosi viac povzbudila.

Fotografia zachytávajúca tímové vozidlo tímu Bora-Hansgrohe smerujúce na štart dnešnej 5. etapy obsahuje aj bicykel nášho Petra Sagana, ktorý by na streche auta logicky nemal čo robiť, ak by platila Slovákova diskvalifikácia. Je dosť možné, že Bora so sebou Saganov bicykel zobrala len pre istotu, aby bol pripravený odštartovať, keby sa o zrušení jeho diskvalifikácie rozhodlo len krátko pred začiatkom samotnej etapy. Špekulácie radšej nechajme bokom a sústreďme sa na to, či sa onedlho neobjaví oficiálne stanovisko Tour de France, v ktorom bude Peťo omilostený, čo by bola jedna z najlepších správ dnešného dňa. Odvolanie jeho tímu však organizátori zamietli a Peter stihol dať aj krátke vyhlásenie pre novinárov, v ktorom sa vyjadril, že s rozhodnutím nesúhlasí, ale musí ho akceptovať.

Peter Sagan reageert op uitsluiting: “Ik aanvaard de beslissing, maar ga niet akkoord” https://t.co/QoegnAljnM #nieuwsblad pic.twitter.com/9lhghVL5y2 — Het Nieuwsblad (@Nieuwsblad_be) 5. července 2017