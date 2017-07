10 krajín, kde to majú homosexuáli najťažšie. Čakajú ich tam útoky mačetami, bičovanie a kruté ukameňovanie

Z pohľadu západných kultúr sú akékoľvek predsudky voči lesbičkám alebo gayom absolútne neprípustné. Treba však poriadne otvoriť oči, keďže nie všade je prístup heterosexuálneho obyvateľstva, resp. štátu, ideálny. Pripravili sme pre teba zoznam 10 krajín, kde je homofóbia na neprístupných úrovniach, a vážne ohrozuje nielen slobodu, ale i zdravie LGBT komunity.

India

Indická republika, v ktorej momentálne žije viac než 1,3 miliardy ľudí, o sebe rada tvrdí, že je to najväčšia demokracia na celom svete. Tomu by aj rozhodnutie súdu z roku 2009 nasvedčovalo, keďže v Dillí úspešne zrušili 153 rokov starý zákon o zákaze pohlavného styku medzi príslušníkmi rovnakého pohlavia. Bohužiaľ, o štyri roky neskôr najvyšší súd toto rozhodnutie zmenil a zakázal homosexuálne vzťahy. Za bozk medzi homosexuálmi tu hrozí až 10 rokov väzenia. To demokraticky nevyznieva.

Severocyperská turecká republika

Tento nezávislý štát na severe ostrova Cyprus je akýmsi rébusom, keďže väčšina krajín jeho nezávislosť neuznáva. Vznikol však po prevrate na tomto ostrove a napriek pokusu s referendom sa nepodarilo ostrov zjednotiť. A tak zostávajú obyvatelia pod nadvládou Turecka, čo má za následok zlý stav v legislatíve. Podľa oddielu 171 je u nich homosexuálny pohlavný styk absolútne ilegálny a páchatelia sa môžu dostať do väzenia až na 5 rokov. Najviac šokujúce však boli početné zatknutia v roku 2012, keď polícia útočila práve na LGBT ľudí. Zdá sa absurdné, že i v 21. storočí je niekto ochotní mínať peniaze daňových poplatníkov na prenasledovanie nevinných ľudí.

Singapur

Singapur by si pravdepodobne v tomto rebríčku nečakal, keďže sa radí medzi rýchlo rozvíjajúce ekonomiky, tzv. Ázijské tigre. Opak je pravdou. Od roku 2007 je legálne, ak majú dve ženy spolu sex. Gayovia také šťastie bohužiaľ nemajú. Tým tu hrozia až dva roky za mrežami. Nezdá sa to síce tak prísne ako v predchádzajúcich prípadoch, no absurdný je tiež prístup tohto mestského štátu k objavovaniu sa LGBT ľudí v médiách. Je tu príkazom, aby boli takíto ľudia zobrazovaní len v negatívnom svetle. Ak je tomu inak, televízie musia platiť mastné pokuty.

Rusko

Najväčšiu krajinu sveta a jej homofóbiu často vidieť aj na rôznych sociálnych experimentoch, kde na obyčajné držanie homosexuálov za ruky ľudia reagujú extrémne agresívne. Vôbec tomu nepomohol fakt, že bol prijatý zákon zakazujúci propagandu homosexuálov. Znie to iba ako nejaká „byrokratická povinnosť“, no opak je pravdou. Po tomto vyhlásení sa útoky na homosexuálov v krajine iba zhoršujú a často i ozbrojenci ponižujú príslušníkov LGBT. Len o malý chlp tu tiež nebol schválený zákon, ktorý by prikazoval miestnym policajným zložkám unášať deti homosexuálnych párov. Fakt, že sa o niečom takomto vôbec uvažovalo, je na zamyslenie.

Jamajka

Od extrému k extrému. Byť homosexuálom na Jamajke je nemožné. Jedine, ak by dotyčnému neprekážal neprestajný teror, útoky zo strany obyvateľov, polície alebo vlády. V roku 2010 bol len 16-ročný chlapec rozsekaný na kúsky za to, že mal podozrivé vzťahy s iným mužom. Ľudia, ktorí sú „iní“ vo svojej orientácii, sú napádaní mačetami, zapaľovaní a prinajhoršom zavraždení. Útoky však zvyčajne pokračujú aj na pohreboch. Štát sa k tejto problematike stavia podobne, za pohlavný styk s osobou rovnakého pohlavia tu hrozí až 10 rokov väzenia. A to je ešte ten lepší prípad.

Uganda

Východoafrická republika, v ktorej sa homosexuálom príliš žiť nechce. Alebo skôr, jednoducho to nejde. To, že vláda trestá pohlavný styk s rovnakým pohlavím odňatím slobody až na 14 rokov v tých najhorších väzniciach, aké si dokážeš predstaviť, je ešte nič oproti tomu, že chceli uzákoniť trest smrti. Okrem iného tu polícia príslušníkov LGBT prenasleduje a noviny pravidelne vydávajú zoznamy homosexuálov s ich adresami. Dôvod? Vyzývajú občanov na to, aby ich zlinčovali.





Nigéria

Na severe krajiny, kde vládne Šaría, je homosexualita trestaná smrťou. Využíva sa tu trest smrti ukameňovaním – spôsobom, ktorý mal vyhynúť už niekedy dávno v stredoveku. Podľa mnohých prieskumov je táto krajina na západe Afriky najhomofóbnejším miestom na svete, keďže až 98 % respondentov pochádzajúcich odtiaľ odpovedalo na otázku, či by mala byť homosexualita akceptovaná, negatívne. Na kresťanskom juhu krajiny to nie je o nič lepšie. Tu hrozí za homosexualitu trest odňatia slobody až na 14 rokov a každý, kto nenahlási homosexualitu vo svojom okolí, je stíhaný tiež. Tak prísne anti-homosexuálne opatrenia nerobil ani Hitler.

Afganistan

Krajina zničená vojnou, kde vládne akési povedomie, že všetko, čo nie je hetero, je zlé, určite nie je miesto, kde by homosexuáli skákali od radosti. Prenasledovanie LGBT ľudí je tu často honorované a viesť vzťah s osobou rovnakého pohlavia je tu akýsi súhlas s trestom smrti pre samého seba. Situácia sa pravdepodobne bude stále zhoršovať.

Turecko

Je veľa iných miest, kde sa homosexuálom žije horšie než v Turecku. Ani tu to však nie je žiadna sláva. Oficiálne sa gayovia a lesbičky nedopúšťajú žiadneho zločinu, keď vedú homosexuálne vzťahy. Problémom je však správanie polície a bežných ľudí. Vraždenie príslušníkov LGBT komunity sa stále zvyšuje a mrzačenie tiel je bežnou záležitosťou. Homofóbia je tu na veľmi vysokých úrovniach a mnohé stránky podporujúce homosexualitu sú pravidelne odstavené. V krajine, ktorá neskrývala svoje záujmy o vstup do Európskej Únie, je podobné správanie neprípustné.

Irán

Skutočné peklo pre homosexuálov je práve v tejto krajine. Je úplne bežné, že lesby a gayovia sú tu urážaní, bičovaní, mučení a vraždení. Rodičia sa o svoje „inak orientované“ deti tak boja, že ich posielajú na rôzne hormonálne procedúry a zmeny pohlavia, len aby nedovolili ich zbytočnú smrť. Masové zatknutia pri hromadných stretnutiach tiež nie sú ničím výnimočným. Jednoducho, je to to najhoršie miesto, do akého sa môžu gayovia, lesbičky, transsexuáli alebo bisexuáli narodiť.

Môže sa zdať, že situácia ohľadom homosexuálov sa stále zlepšuje. Bohužiaľ, nie všade na svete sa tieto predsudky strácajú. Ako ľudstvo máme pred sebou ešte dlhú cestu.