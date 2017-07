Dnešnú Popolušku by princ v klube s črievičkou nenašiel. Zábavné ilustrácie sa pohrávajú s myšlienkami a pocitmi, ktoré často zažívame

Mladých ilustrátorov sme ti na Refresheri predstavili už obrovské množstvo a ďalším z nich je aj Diogo Seabra, ktorý si pred časom založil svoju vlastnú sériu ilustrácií s názvom BE A BIRD COMICS. Pracovať na nej začal len na konci minulého roka a aj keď jeho diela patria k tým kvalitnejším, ešte stále mu ľudia nevenujú toľko pozornosti, koľko by si jej možno zaslúžil. Diogo momentálne študuje v Portugalsku a najradšej vytvára ilustrácie o najnovších témach, ktoré rezonujú v spoločnosti. Nebojí sa aplikovať na svoje výtvory ani poriadnu dávku štipľavého humoru, takže predpokladáme, že sa v mnohých ilustráciách nájdeš. A mimochodom, Diogo už dokonca získal aj ocenenie 2017 Best Comic Award, ktoré udeľuje jeho mama. Určite sa na chvíľu zastav na jeho Instagrame, ak sa chceš trochu zasmiať.

