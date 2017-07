Aké významné udalosti sa odohrajú v nasledujúcich 100 rokoch? Naše životy už nikdy nebudú rovnaké, ak sa naplnia niektoré negatívne scenáre

Na portáli Reddit sa človek dokáže dozvedieť čokoľvek, čo ho zaujíma. V sekcii AskReddit sa pravidelne objavujú zvedavé otázky užívateľov, ktorých témy siahajú od vzťahov, intímnych záležitostí až po politiku a budúcnosť nášho sveta. Nedávno sa tam objavila aj otázka, ktorej autora zaujímali názory ostatných na to, aké významné udalosti sa odohrajú v nasledujúcich 100 rokoch. Žijeme síce v pokojnej dobe bez vojen celosvetového rozmeru, ale všetko sa môže v priebehu niekoľkých dní zmeniť a vojny nie sú to jediné, čo našu civilizáciu ohrozuje.

Rozsiahly vojnový konflikt v južnej a juhovýchodnej Ázii, ktorý sa odohrá na pozadí výrazného nedostatku pitnej vody. Konflikty na hraniciach Indie a Pakistanu, Indie a Bangladéša či Afganistanu a Pakistanu sa zrejme budú len rozširovať a postupne vyústia v jednu či viacero vojen.

Kolaps Severnej Kórey. Izolovaný totalitný režim na Kórejskom polostrove už dlhé roky presluhuje a mnohí odborníci si myslia, že už dávno prešvihol svoju expiračnú dobu. Problémom budú najmä ľudia, ktorí náhle začnú objavovať skutočný svet a zároveň aj nával utečencov v Južnej Kórei či Číne.

Ľudská noha na cudzej planéte. Pri počte aktívnych misií zameraných na prípravu a tréning potenciálnych astronautov, ktorí by mali o niekoľko rokov smerovať na červenú planétu Mars, ľudstvo bude mať po prvýkrát v histórii zástupcu svojho druhu aj na inej planéte ako Zem.

Prvý človek narodený na cudzej planéte. Návšteva Marsu a narodenie prvého človeka na Marse sú dve rozdielne veci, ale ak už okolo roku 2030 chceme prvýkrát pristáť na červenej planéte, potom ani prvý ľudský pôrod na nej nie je zrejme až taký vzdialený.

Smrť kráľovnej Alžbety II. Britská kráľovná Alžbeta II. sedí na svojom tróne od roku 1952 a aj vo veku 91 rokov sa stále teší celkom slušnému zdraviu, čo však neznamená, že sa jej podarí prežiť aj ďalších 100 rokov. Bude zaujímavé sledovať, čo sa bude diať po odchode jednej z najkultovejších postáv Spojeného kráľovstva v posledných desaťročiach a aj to, či sa na trón posadí Charles, alebo ho rovno prenechá Williamovi.

Veľké jubileá Spojených štátov amerických aj Kanady. Spojené štáty americké budú už v roku 2076 oslavovať svoje 300. narodeniny a ak sa všetko vydarí, veľká časť z nás by sa osláv mohla dožiť. Na druhej strane, Kanada je o čosi mladšia, a tak bude v roku 2067 oslavovať ešte len svoje 200. narodeniny. Slovensko v nasledujúcich 100 rokoch oslávi svoju prvú storočnicu v roku 2093.

Našej planéte hrozí obrovské nebezpečenstvo pochádzajúce priamo zo Slnka. Jav nazývaný výron koronálnej hmoty nastáva vtedy, ak Slnko uvoľní materiál zo slnečnej koróny do priestoru a ak slnečná búrka následne zasiahne aj Zem, s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí mimoriadne škody. Búrka znefunkční elektrické vedenie aj zdroje elektrickej energie, preruší komunikáciu s GPS či spôsobí poruchy počítačov a rôznych ďalších zariadení. Jedna takáto búrka Zem len o vlások minula v roku 2012, ale je možné, že v nasledujúcich 100 rokoch príde zas.

Výbuch atómovej bomby priamo v meste spôsobený teroristickou organizáciou či jedincom. Aj keď ide o hrôzostrašnú predstavu, ľudstvo má dnes k dispozícii ničivé zbrane, ktoré sa môžu v najhoršej situácii dostať do rúk nesprávnym ľuďom a výbuch atómovej bomby zo strany teroristov by spôsobil chaos, aký sme tu ešte nemali. Dúfajme, že sa táto predpoveď nenaplní.

Oznámenie nálezu života na cudzej planéte. V posledných týždňoch sa o tom vo veľkom hovorí, ale zatiaľ sme na žiadnej planéte vo vesmíre nedokázali objaviť živé organizmy, avšak zrejme sme už dosť blízko, a tak by sa to agentúram ako NASA mohlo v horizonte 100 rokov skutočne podariť.

Obrovské zemetrasenie v Kalifornii či výbuch supervulkánu pod Yellowstonským národným parkom. Najpravdepodobnejšia je zvýšená aktivita v zlome Cascadia, ktorá by mohla spôsobiť zemetrasenie niekoľkonásobne silnejšie ako to, ktoré sa pred pár rokmi odohralo na Haiti.

Dizajnovateľné bábätká. Pokroky v biológii a vo svete technológií nám možno už o pár desiatok rokov umožnia upravovať genetický kód bábätiek a predchádzať tak vrodeným chybám a chorobám, čo sa neskôr zmení na lákavý biznis, v ktorom si budú majetnejší ľudia môcť upraviť svoje dieťa do dokonalosti ešte pred narodením. Problémom nebude zvyšovanie IQ či silnejší imunitný systém.

Návrat legendárnej Halleyho kométy. Svetoznáma kométa sa k Slnku naposledy priblížila ešte v roku 1986, keď veľká časť z nás ešte ani nežila, ale ak všetko pôjde podľa predstáv, 28. júla roku 2061 očakávame jej veľký návrat. Pri jej poslednej návšteve ju dokonca analyzovala kozmická sonda Giotto, a tak bude vzrušujúce sledovať to, čo si pre ňu ľudstvo za necelých 50 rokov pripraví.

Fúzia. Na princípe fúzie funguje naše Slnko a už niekoľko desaťročí sa odborníci snažia uskutočniť aj na našej planéte fúznu reakciu, čo je vlastne zlučovanie jadier atómov a následné uvoľňovanie energie. Zem by sa vďaka fúznej energii dokázala zbaviť závislosti na fosílnych palivách a spôsobila by doslova revolúciu, ktorá by našu planétu zásobovala energiou dlhé milióny rokov. Je možné, že sa k fúznej reakcii dopracujeme v priebehu ďalších desiatok rokov a ak sa to podarí, ľudstvo sa opäť posunie dopredu míľovými krokmi.

Singularita. Umelá inteligencia v nasledujúcich 100 rokoch dosiahne bod, v ktorom si začne uvedomovať svoje vlastné chyby a následne ich začne donekonečna opravovať a vylepšovať samú seba. Ak umelá inteligencia dosiahne singularitu, mnohonásobne onedlho prevýši akýkoľvek ľudský potenciál a bude ešte zaujímavé sledovať to, ako sa ľudstvo vysporiada s technológiami, ktoré budú inteligentnejšie ako my a teoreticky by nás jedného dňa chceli aj ovládnuť.

Masová migračná kríza spôsobená klimatickými zmenami. Globálne otepľovanie je skutočné, či sa to niektorým ľuďom páči alebo nie,a v nasledujúcich desaťročiach bude meniť podmienky na našej planéte natoľko, že sa mnohé oblasti stanú neobývateľnými a ľudia budú húfne utekať preč zo svojich domovov. Po vojne je ešte stále možné svoj domov opraviť, ale ak sa kvôli klimatickým zmenám stane neobývateľným, potom je už všetko stratené.

Náboženská vojna. Je celkom možné, že sa v nasledujúcich 100 rokoch staneme svedkami ďalšieho mohutného konfliktu medzi náboženstvami. Na jednej strane sa možno objaví kresťanstvo a na tej druhej zase islam, ale nie je vylúčené, že by sa do boja nemohli zapojiť aj ďalšie náboženstvá ako napríklad judaizmus. Aj keď je táto teória trochu pritiahnutá za vlasy a k vojne sa našťastie neschyľuje, túto myšlienku netreba úplne zavrhovať.

Univerzálny základný príjem. Vo viacerých krajinách po celom svete už prebiehajú testy základného príjmu a s pribúdajúcou automatizáciou práce je možné, že miliardy ľudí na našej planéte jednoducho o niekoľko desiatok rokov nebudú mať na čom pracovať, pretože za nich všetko budú robiť roboty a umelá inteligencia. Štáty potom budú rozdeľovať základný príjem každému človeku bez ohľadu na to, či pracuje, alebo je nezamestnaný.

Odborníci predpokladajú, že v roku 2022 do seba narazia dve hviezdy v súhvezdí Labute, alebo latinským názvom Cygnus a ich zrážka spôsobí vznik supernovy, ktorú budeme môcť voľným okom pozorovať aj z povrchu Zeme. Supernova bude pozorovateľná na oblohe takmer celý rok a predpovede hovoria o tom, že výbuch by mal byť takmer taký jasný ako hviezda Severka.

Zjednotené Írsko. Pri pohľade na súčasný stav Spojeného kráľovstva a pokusy Škótska o získanie nezávislosti, nasledujúce roky môžu byť pre Spojené kráľovstvo ešte mimoriadne zlomové. Severné Írsko patrí k najhorúcejším adeptom na to, aby sa opäť spojilo s Írskom a vznikol tak na ostrove jednotný štát.