Československé légie a ich príbeh. Akú úlohu plnilo 145 000 našincov bojujúcich mimo krajiny?

Blíži sa prvá svetová vojna, Česi a Slováci sú stále pod patronátom monarchie a vidno čoraz väčšie snahy o vznik republiky. Aj takto vyzerala situácia na začiatku 20. storočia. V zahraničí tak začali vznikať od roku 1914 dobrovoľné vojská zložené primárne z Čechov, Moravanov a Slovákov. Ich domovskými štátmi sa stalo vtedajšie Rusko, Francúzsko a Taliansko. Nešlo o nejaké strach vzbudzujúce légie čítajúce obrovské počty vojakov, no menšie skupinky. Počas svojej existencie zaznamenali najväčší úspech práve v bitke pri Zborove na východnom fronte, kde si získali nemalé uznanie. Neskôr, po vytvorení prvej Československej republiky, sa mnohí z legionárov začali začleňovať do novovznikajúcej armády, kde si našli svoje uplatnenie. Na celú tému bolo aktuálne vytvorené veľmi vydarené video z kanála The Great War.

