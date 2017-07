Obrovská kobra sa vkradla priamo do jeho bytu. Keď Derrick zbadal najväčšieho jedovatého hada na planéte, nebolo mu všetko jedno

Rodina v Malajzii zažila poriadne nechceného návštevníka, keď im do bytu vtrhla kobra kráľovská. Nie je jasné, ako sa do bytu dostala, autor videa však tvrdí, že si ju všimol až pod kopou oblečenia a topánok. Odtiaľ sa veľký had presunul ku krabiciam a cez mreže na dverách z bytu asi po minúte utiekol. Pritom však obyvateľov bytu poriadne vydesil. Aj keď nie sú obrovské hady v Malajzii ničím výnimočným, vidieť ho v meste rozhodne nie je bežným zážitkom. Derrick, autor videa, sa však stále bojí, že sa kobra vráti. Kobra kráľovská je najväčším jedovatým hadom na planéte. Dorastá do dĺžky asi šesť metrov a hmotnosťou dosahuje približne dvanásť kilogramov. Had poväčšine sám od seba neútočí a navyše ide o ohrozený druh, preto vidieť jedného je poriadny zážitok. Najmä v tvojom byte.

