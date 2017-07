Nevinný muž prežil 22 rokov v cele smrti. Aj keď bol na samotke zavretý 23 hodín denne, prečítal cez 9000 kníh, aby dokázal svoju nevinu

Na Slovensku človeku za žiadny zločin nehrozí trest smrti, ale v niektorých častiach Spojených štátov amerických a mnohých ďalších svetových krajinách ľudia ešte aj dnes za tie najzávažnejšie skutky prichádzajú o svoje životy. O svoj život mal prísť aj Nick Yarris, dnes už 56-ročný Američan, ktorý kvôli prehnitej americkej polícii, vyšetrovateľom a prokurátorom skončil v roku 1982 za mrežami a následne bol odsúdený na trest smrti. Nick si pritom za svoje obvinenie a odsúdenie mohol čiastočne aj sám. Už ako malý chlapec si prešiel peklom, pretože ho niekto ako 7-ročného udrel a znásilnil, ale on o incidente nikdy nepovedal svojim rodičom a radšej sa ako tínedžer začal oddávať alkoholu a drogám.

So svojimi kamarátmi trávili nekonečné hodiny pod vplyvom omamných látok a v takomto stave ho v roku 1981 zastavila policajná hliadka. Nick šoféroval ukradnuté auto a v krvi mal drogy, takže policajtom netrvalo dlho, kým si overili registráciu vozidla a všimli jeho nezvyčajné správanie. Mladý, v tom čase len 21-ročný človek, nechcel stráviť ďalšie roky vo väzení, a preto policajtom povedal, že ak ho nechajú ísť, on im na oplátku poskytne informácie o vrahovi, ktorý najskôr znásilnil a potom zavraždil Lindu May Craigovú. Mal to celkom premyslené, pretože policajtom oznámil meno svojho bývalého kamaráta závislého na drogách, o ktorom si myslel, že už zomrel, lenže jeho kamaráta polícia vypátrala a keď policajti medzi ním a vraždou nenašli žiadne spojenie, obvinenie jednoducho preniesli na Nicka. Nasledoval krátky súdny proces, v ktorom bol mladý chlapec odsúdený na trest smrti, a to aj napriek tomu, že Nick mal na čas vraždy dôveryhodné alibi. Jeho okolie naňho okamžite zanevrelo, pretože nikto nechcel mať nič spoločné s násilníkom a vrahom, ale on vo svojom vnútri vedel, že je nevinný a musí to súdom dokázať.

Chlapec onedlho putoval za mreže do väznice Huntingdon State Correctional Institute neďaleko mesta Pittsburgh a dostal sa na oddelenie, kde bolo zakázané rozprávať, aby potom ďalších 22 rokov strávil prevažne v maličkej samotke 23 hodín denne. Väčšinu ľudí by toľký čas v izolácii zlomil, ale Nick sa nevzdával. Pri jednom z prevozov dokonca na pár mesiacov z väzenia ušiel, avšak potom sa dobrovoľne vrátil a odsedel si ďalšie roky zo svojho trestu, pričom dnes odhaduje, že za 22 rokov za mrežami prečítal viac ako 9400 kníh. Aj keď bol spočiatku trochu apatický, jeho nálada a nasadenie sa zmenili po návšteve jeho otca, ktorý mu povedal, že by mu veľmi rád pomohol, ale je len obyčajným robotníkom a nemá žiadne kontakty, známosti a ani peniaze. Nick si vtedy uvedomil, že pomôcť si môže jedine on sám, a tak sa pustil do študovania nekonečných právnických kníh, vďaka ktorým chcel nájsť vo svojom prípade dostatočnú dieru na to, aby sa dostal von.

V roku 1988 prišiel moment, keď si Nick pomyslel, že konečne nastal jeho čas na očistenie svojho mena, pretože fungovať začalo testovanie DNA vzoriek. On o testovanie požiadal ako prvý človek odsúdený na smrť, lenže DNA testy mu nepomohli, ešte mu dokonca psychicky uškodili, pretože ich sprevádzali kroky pripomínajúce sabotáž zo strany polície, keď sa pri testovaní niektoré vzorky nechtiac zničili. Nasledujúce roky od zavedenia DNA testov vyzerali pre Nicka biedne, a tak v roku 2002 napísal sudcovi list, v ktorom ho požiadal o to, aby konečne nariadil popravu, pretože už viac nedokáže trpieť vo väzení. Sudca si jeho žiadosť vzal k srdcu, ale našťastie nechal pred schválením popravy preveriť všetky dôkazy a DNA vzorky z jeho prípadu, čo nakoniec viedlo k tomu, že na tele zavraždenej Lindy boli nájdené len vzorky dvoch neznámych mužov.

Nick sa vďaka tomu nakoniec dostal v roku 2004 na slobodu a o rok neskôr sa presťahoval do Spojeného kráľovstva. Od USA dostal aj finančnú kompenzáciu, ktorej výška mu prišla smiešna, a tak sa radšej rozhodol vyrozprávať svoj príbeh ľudom z celého sveta. V roku 2015 vznikol dokument Fear of 13 zachytávajúci jeho osud a Nick v súčasnosti vydal aj svoju knihu s rovnomenným názvom, zatiaľ čo ešte chystá ďalšie audiovizuálne projekty. A čo ešte je na jeho prípade zaujímavé? On samotný sa raz vyjadril, že keby sa vtedy nedostal do väzenia, onedlho by zrejme zomrel, pretože veľká časť z jeho najbližších kamarátov z toho obdobia postupne podľahla drogám, alkoholu či násiliu. Trest smrti preto paradoxne Nickovi zachránil život.

@NickYarris

