V Brne si môžeš vychutnať horúcu kávu úplne zadarmo. V unikátnej pojazdnej kaviarni sa neplatí peniazmi, ale dobrými skutkami

Naraziť na pojazdnú kaviareň dnes nie je ničím neobvyklým. Už len pri jednej prechádzke po meste je dokonca možné presť okolo hneď niekoľkých podobných stánkov na kolesách. Aj napriek tomu sa však nájdu také, ktoré nad ostatnými vynikajú neobyčajným nápadom. Príkladom toho je aj projekt DobroKáva, ktorý je počas pracovných dní medzi deviatou ráno a piatou hodinou poobede zastihnuteľný v Brne na Zelnom trhu, kde pariaci kelímok horúcej kávy dostaneš aj s prázdnym vreckom. Neplatí sa tu totiž peniazmi, ale dobrým skutkom.

Autorom projektu je Libor Hoření a neobvyklú pojazdnú kaviareň tu prevádzkuje už niekoľko týždňov. Zákazníci si pri objednávke môžu vybrať niektorý z dobrých skutkov vypísaných na tamojšej tabuli alebo si nejaký vymyslieť sami. Prípadne si môžeš dobrý skutok vylosovať, a to vďaka koláčikom, ktoré majú v sebe lístočky so skutkami už ukryté. Či skutky dotyčný aj naozaj splní už pochopiteľne nikto neoverí, DobroKáva však zatiaľ vieru v ľudskú poctivosť nestratila. Věříme, že dobrý skutek opravdu uděláte, je to o důvěře,“ píše sa na oficiálnom webe kaviarne. A pokiaľ si zvolíš či vylosuješ skutok "Darovať niekomu kvet", môžeš si vziať jednu z pripravených priamo u stánku.

Na spom´áinaných internetových stránkach sa potom môže každý pochváliť tým, aký dobrý skutok vykonal. „Dala jsem kytku svoji mamince a udělala jí radost. Mějte rádi svoji maminku, máte jen jednu a vyrobte ji úsměv na tváři,“ píše napríklad jedna anonymná zákazníčka. „Pomohl jsem spolužačce s přípravou na její dvě zkoušky a už je má úspěšně obě absolvované," pochválil sa zákazník Pavel. A podobných príspevkov sa na webe objavuje celý rad. Čo na projekt hovoríš ty? Dal by si si kávu výmenou za dobrý skutok? Podeľ sa s nami o názor v komentároch nižšie.