„Ja zomriem." Richard Hammond detailne porozprával o svojej hrozivej nehode a aj o tom, ako stihol zakričať, aby ho vyťahovali za ruky

Moderátor Richard Hammond prežil pred pár týždňami ďalšiu nehodu, keď vo Švajčiarsku v čisto elektrickom superaute Rimac Concept One vyšiel z cesty, niekoľkokrát sa prevrátil a potom sa z auta ledva dostal pred tým, než sa vznietilo. Okolo jeho nehody sa potom objavovala hromada informácií a samotný Richard poslal svojim fanúšikom odkaz z nemocnice, ale aby všetky pochybnosti vyjasnil, sadol si pred kameru spoločne so zakladateľom spoločnosti Rimac a pustil sa do odpovedania na otázky o nehode aj o ďalších okolnostiach. Hammond si spomína takmer na celý priebeh nehody a krátko po tom, čo zišiel z cesty mu vraj hlavou prebleslo len to, že teraz už pravdepodobne zomrie a už ho nič nezachráni. Našťastie ho podržala štrukturálna pevnosť samotného auta a aj niekoľko šťastných okolností, ako napríklad fakt, že pri páde netrafil v ceste stojace domy. Ak ťa Richard a okolnosti jeho nehody zaujímajú, potom odporúčame vyhradiť si takmer polhodinu svojho času a vypočuť si zaujímavosti nielen od neho, ale aj od spomínaného zakladateľa firmy Rimac.

Celý rozhovor s Hammondom nájdeš na tomto odkaze.