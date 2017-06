Sarah sa aj v 5. mesiaci tehotenstva pýši vypracovaným bruchom. Kritici nechápu, ako je to možné, ale ona sa nemá čoho obávať

Pred viac ako dvomi rokmi sme na Fitculte písali o modelke Sarah Stage, ktorá bola v tom čase v 8. mesiaci tehotenstva, ale na jej bruchu by si to takmer vôbec nepoznal. Modelka už v roku 2015 rozpútala na internete veľkú debatu o tom, ako je to vlastne možné, že onedlho porodí dieťa a aj tak sa môže popýšiť vypracovaným bruchom. Kritici tvrdili, že plochým bruchom zbytočne ohrozuje svojho potomka, lenže ako sa ukázalo, jej prvorodený syn sa narodil perfektne zdravý a Sarah sa zrejem rola matky zapáčila, pretože je v súčasnosti tehotná opäť a dokonca už v 5. mesiaci.

Na svojom Instagrame sa preto viac ako 2 miliónom fanúšikom pochválila s roztomilou momentkou z pláže, kde jej v lone sedí 2-ročný syn a dotýka sa brucha, kde ho už čaká braček či sestrička a ako sa dalo očakávať, ľudia jednoducho modelkine ploché brucho zase nedokázali pochopiť. Samotná Sarah priznáva, že druhé tehotenstvo je o čosi náročnejšie, pretože sa jej plod vyvíja o trochu nižšie v bruchu a zároveň musí celé dni naháňať svojho malého syna, takže si až tak veľmi neoddýchne. Zmierniť musela aj svoj tréningový plán, a preto teraz cvičí len približne 10 minút každý druhý deň, aby sa aspoň trochu udržiavala vo forme. Napriek druhému tehotenstvu a ďalšej transformácii jej postavy nedá Sarah na materstvo dopustiť a je fascinovaná tým, ako sa ľudské telo dokáže prispôsobiť a zmeniť len v priebehu niekoľkých mesiacov.

Yesterday he patted my tummy and said "my baby" Do you think 2 year olds really understand ? #5monthspregnant Příspěvek sdílený SARAH STAGE (@sarahstage), Čen 17, 2017 v 9:49 PDT

Anyone can be a father , but it takes someone special to be a great dad. #HappyFathersDay #22weeks Příspěvek sdílený SARAH STAGE (@sarahstage), Čen 18, 2017 v 3:12 PDT

Feeling baby #2 kicks way more this pregnancy and Yes a lot of Protein World products are safe to use while Prego #5monthspregnant @proteinworld Příspěvek sdílený SARAH STAGE (@sarahstage), Čen 20, 2017 v 11:38 PDT

We are beyond excited for Baby #2!!! #5monthspregnant Příspěvek sdílený SARAH STAGE (@sarahstage), Čen 16, 2017 v 10:05 PDT