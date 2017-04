Ako často by mali mať ľudia v šťastných a zdravých vzťahoch sex? Vedci prišli na to, že na frekvencii až tak veľmi nezáleží 

Na začiatku vzťahu, keď ešte nepominula fáza zamilovanosti a eufórie, sa ľudia oddávajú sexuálnym radovánkam takmer každý deň. Užívajú si toho druhého plnými dúškami a tešia sa z toho, že obaja chcú sex rovnako, takže nemusia riešiť, či niekoho bolí hlava, alebo sa mu jednoducho nechce. Štúdia, v ktorej vedci postupne pokračovali celé štyri desaťročia však prišla na to, že v zdravom a šťastnom vzťahu pravdepodobne sex nie je až taký životne dôležitý. Aby si to ale nepochopil nesprávne, sexuálne spojenie medzi partnermi je esenciálne, avšak šťastné páry si sex užívajú v priemere len raz týždenne.

Výskum publikovaný v The Society of Personality and Social Psychology prišiel na to, že oveľa dôležitejšia je kvalita a nie kvantita sexuálneho styku medzi partnermi, a tak zvýšená frekvencia pohlavného styku za týždeň nijak zvláštne neovplyvňuje pocity šťastia vo vzťahu. Ak sa teda sex zo vzťahu nevytráca a obaja si ho pravidelne užívajú aspoň raz do týždňa, potom kvôli tomu neutrpí ani kvalita vzťahu a ani šťastie partnerov. Tvoj život v dlhodobom vzťahu preto nemusí vyzerať tak, že sa na seba s partnerom každý večer vrhnete, či už máte za sebou voľný deň alebo náročnú smenu v práci, ale ak si aspoň jeden deň v týždni vyhradíte na intenzívne sexuálne radovánky, bude sa vám žiť ešte o čosi lepšie.