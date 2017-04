YouTube v sebe skrýva tajnú tmavú verziu, vďaka ktorej budeš v noci videá sledovať oveľa pohodlnejšie. Jej aktivácia nie je až taká zložitá

Možno si už niekedy chcel sledovať videá na portáli YouTube v noci, keď boli všetky svetlá okolo teba pozhasínané a jeho vzhľad plný bielych prvkov ti preto neustále ťahal oči. Je pravdou, že tento menší problém by sa dal vyriešiť neoficiálnym doplnkom, ktorý by z tvojho YouTube spravil tmavšiu verziu, avšak samotný portál sa zrejme rozhodol uspokojiť svojich návštevníkov a do svojej najnovšej verzie už pridal tajnú možnosť, ako si ho celý prepnúť do čiernej farby. Budeš na to síce potrebovať najnovšiu aktualizáciu prehľadávača Chrome a miernu dávku trpezlivosti, pretože sa zrejme budeš musieť pohrabať v pokročilejších funkciách, ale v konečnom dôsledku za to tmavšia verzia určite stojí. Aplikuje sa pritom ako na úvodnú stránku, tak aj na stránky jednotlivých kanálov, takže v noci budeš mať zase o starosť menej.

Otvor developerské okno (Windows: Ctrl + Shift + I; Mac: Option + Cmd + I) Vyber záložku Console, zadaj do nej:

var cookieDate = new Date(); cookieDate.setFullYear(cookieDate.getFullYear( ) + 1); document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE; expires=" + cookieDate.toGMTString( ) + "; path=/"; Stlač Enter, zatvor developerské okno a obnov si stránku