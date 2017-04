 Japonci sa chcú prevŕtať do hlbín Zeme a dosiahnuť tak zemský plášť v priebehu niekoľkých desiatok rokov

Krajina vychádzajúceho slnka je pre nás akousi destináciou plnou najnovších technických vymožeností, vysokej morálky a usporiadaného života. Mimoriadne rýchle a včasné vlaky však časom pozornosť sveta nepritiahnu, no nové plány a výzvy áno. Jedným z nich je pohrávanie sa s myšlienkou, že by sa mohli dovŕtať do nemalej hĺbky. Poďme si všetko vysvetliť podrobnejšie. Japonci sa pripravujú na prekonanie míľnika týkajúceho sa najhlbšieho vrtu na svete vôbec. Spoločnosť JAMSTEC chce prevŕtať oceánske dno až do hĺbky 6 kilometrov a dosiahnuť tak vrstvy zemského plášťa, čo sa zatiaľ nikomu nepodarilo. Celkové náklady by sa mali pohybovať v rozmedzí 500 000 000 amerických dolárov. Možno sa pýtate, že prečo si za miesto vrtu vybrali práve oceánske dno - práve preto, lebo sa nemusia drviť skrz kontinentálnu pôdu, čo by mohlo zvýšiť už tak veľké náklady. Podarí sa im to?

Odhadovaný čas realizácie je v rozmedzí rokov 2020 až 2030.