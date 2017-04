Inšpiratívny chlapček bojuje pomocou triatlonu proti závažnej hormonálnej chorobe

Ešte v roku 2015 lekári diagnostikovali Jakeovi Vellovi ťažký hormonálny syndróm ROHHAD (Rapid-onset Obesity with Hypothalamic dysfunction, Hypoventilation and Autonomic Dysregulation). Ide o vzácnu chorobu, ktorá manifestuje najmä v hormonálnom, nervovom a dýchacom systéme. V súbore príznakov tohto ochorenia sú napríklad symptómy, ako rapídne priberanie na váhe bez ohľadu na príjem živín, znížená frekvencia činnosti pľúc, nadmerné potenie alebo vznik nádorov.

Jakeovi rodičia boli veľmi zdrtení po objasnení závažnej diagnózy ich syna. Maruska a Josie museli prijať veľmi nepriaznivý fakt o jeho nezastaviteľnom priberaní, neskôr ich zničila správa o nádorovom ochorení na Jakeovom chrbte. V tomto okamihu ich však nesmierne prekvapila mentalita veľkého bojovníka v srdci a v mysli malého synčeka. Osemročný chlapec zo Stredomoria bravúrne dodržiava prísnu diétu zdravím stravovaním a nevynechá ani jeden športový tréning. A teraz sa podržte! Jake športuje vo všetkých kategóriách triatlonu, ide o tieto tri disciplíny - plávanie, cyklistika a beh. Rozhodol sa viesť nekonečný súboj proti osudovej diagnóze. Chlapec športovaním znižuje nielen svoju váhu, ale taktiež zmenšuje jednotlivé zdravotné problémy a najmä predlžuje svoj vlastný život. V športovom kolektíve rovesníkov našiel svoju novú rodinu. Taktiež inšpiroval veľa ľudí vo svojom okolí a pomohol im so stratou ich nadváhy.

Liečba ROHHAD je značne nedostatočná kvôli nízkemu počtu pacientov, ktorí trpia danou chorobou. Vo svete nenájdete veľa podobných prípadov. Lekári dokonca nedokážu ani predpovedať, koľko rokov chlapcovi ešte ostáva. Prekvapil ich však svojím vytrvalým a poctivým prístupom k symptomatickej terapii. Zatiaľ čo triatlon udržiava chlapca vo fyzickej kondícii, jeho psychickú stránku ničia posmešné komentáre a nenávistné pohľady neznámych okoloidúcich. Ale Jake sa nevzdáva, sníva svoj veľký sen. Raz by sa chcel dokonca zúčastniť olympijských hier, získaná medaila by bola už iba jednou veľkou bodkou za týmto pozoruhodným príbehom. Vo videu nájdete fascinujúci a inšpiratívny príbeh vytrvalého bojovníka. Kiežby sme si aj my mohli povedať, že tak vytrvalo zápasíme s nelichotivým osudom.