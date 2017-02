Adele zlomila svoju cenu Grammy na polovicu, aby sa rozdelila s Beyoncé. Americká speváčka si ju podľa nej zaslúžila oveľa viac

Britská speváčka možno ani nečakala, že bude domov z odovzdávania cien Grammy odchádzať rovno s piatimi oceneniami, lenže aj napriek dominantnému ťaženiu jej z jednej ceny zostala iba polovica. Adele v rámci svojich piatich víťazstiev získala aj prvé miesto v kategórii najlepší album za svoj počin s názvom 25, avšak počas svojej ďakovnej reči zobrala sošku Grammy a jednoducho ju zlomila na polovicu, pretože sa jej to nezdalo celkom fér.

Adele totiž verila, že cenu za najlepší album si domov odnesie Beyoncé so svojou doskou Lemonade a britská speváčka priznala, že za Beyoncé hlasovala a podporovala ju natoľko, že víťazstvo jej samotnej ju poriadne zaskočilo. Adele sa na adresu Beyoncé vyjadrovala len v superlatívoch, rozhovorila sa o tom, ako jej skladby neodmysliteľne patria k jej životu a životom kamarátov a na záver poslala do pléna veľavravnú rečnícku otázku: „Kedy by mala Beyoncé vyhrať cenu za najlepší album, ak nie teraz?“ Americkú speváčku čin Adele dojal až k slzám a vieme si predstaviť, ako sa tieto hudobné legendy zvítali v zákulisí.

Adele broke her grammy in half to share it with Beyonce pic.twitter.com/fmC2LmfS9g — Saj (@SajTheOne) 13. února 2017