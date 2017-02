196 krajín za 18 mesiacov. Cassie sa stala najrýchlejším človekom, ktorý navštívil všetky krajiny na svete

Niektorých ľudí láka tajomná Ázia, ďalší sa radšej vydajú do Afriky a ty by si sa najradšej videl v Severnej Amerike. Každý človek má množstvo krajín, ktoré by najradšej navštívil, ale čo tak ich jedného dňa prejsť všetky? Zrejme s takouto otázkou začal v roku 2015 neuveriteľný výlet 27-ročnej Cassie De Pecol, ktorá si zaumienila, že sa pokúsi navštíviť každučkú krajinu na svete a to v čo najkratšom čase. Vraj už odmalička chcela objavovať nové a nové kultúry, k čomu ju inšpirovalo zloženie populácie v Spojených štátoch amerických, kde sa zmiešalo toľko kultúr, že by sa to dalo ťažko zrátať aj na niekoľkých rukách. My sme o nej písali ešte v novembri, kedy jej do cieľa zostávalo približne 15 krajín a aj keď sa to zdalo už len ťažko dosiahnuteľné za 40 dní, nakoniec to vyšlo.

Cassie teda v roku 2012 podala výpoveď v práci, zobrala svoje úspory a spustila svoj projekt s názvom Expedition 196. Aby ťa to nemýlilo, okrem všetkých 193 suverénnych a uznávaných štátov sa jej podarilo dostať aj do Kosova, Taiwanu a Palestíny a ako sama vraví, jej ďalším cieľom sa momentálne stala Antarktída. Predtým, než sa vydá na Antarktídu si však musí trochu oddýchnuť a nájsť si dostatočne širokú sieť sponzorov, pretože za svoju cestu naprieč všetkými krajinami sveta zaplatila necelých 200-tisíc eur a aj keď jej časť prispeli sponzori, množstvo výdavkov si musela zaplatiť z vlastného vrecka. V každej krajine sa jej podarilo stráviť od dvoch do piatich dní, takže to nebolo až také zlé, pretože mala dostatok času na krátke zoznámenie s miestnou kultúrou a ľuďmi. Okrem toho sa stala ambasádorkou hneď niekoľkých organizácií a počas svojich ciest propagovala napríklad ekologickejšie cestovanie a zbierala aj vzorky vody z rôznych častí našej planéty. Samozrejme, zvládnuť 254 letov lietadlom v priebehu 18 mesiacov dá ľudskému telu zabrať, ale Cassie to určite neľutuje a už teraz plánuje ďalšie dobrodružstvá. A veru bude z čoho vyberať, keďže už prešla celý svet.

