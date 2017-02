Detaily zemského povrchu od spoločnosti Planet posúvajú hranice vesmírnych technológií na vyššiu úroveň

Pozerať sa na najrôznejšie kúty našej zemegule z pohodlia domova, virtuálne sa prechádzať po zmapovaných uliciach slávnych miest či len tak "prelietavať" nad ľubovoľnými lokalitami len prostredníctvom zopár ťuknutí či priblížení je pre našu generáciu už samozrejmosťou. Niečo podobné by si naši predkovia vedeli predstaviť len veľmi ťažko, nakoľko mali k dispozícii len papierové mapy a sem-tam nejakú fotografiu z lietadla. Naším najznámejším spoločníkom v danej oblasti je už po dlhé roky program Google Earth, vďaka ktorému sa dajú robiť desiatky užitočných a zaujímavých vecí. Veď pravdepodobne ste sa aspoň raz za život pokúšali nájsť svoje bydlisko z vtáčej perspektívy, no nie?

Bohužiaľ, ľahko sa mohlo stať (a platí to aj dodnes), že pri prezeraní ľubovoľného miesta ste natrafili na nie zrovna najostrejšie snímky a ak sa vám "pošťastilo", tak ste naďabili na zatiahnutú oblohu, cez ktorú nič nevidno. Pravým opakom je jedna veľmi podarená webová stránka planet.com, ktorá patrí spoločnosti Planet. Za všetkým stojí start-up z amerického San Francisca snažiaci sa dostať na obežnú dráhu Zeme desiatky malých družíc za účelom fotografovania povrchu zo vzdialenosti 500 kilometrov. Nezačínajú úplne od nuly, pretože vo výšinách už majú niekoľko zariadení, presnejšie 60, no ich počet chcú najbližšie zvýšiť o 88 ďalších zariadení, ktoré by mali byť vypustené z indického kozmodrómu počas tohtoročného Valentína.

Vďaka spolupráci s Terra Bella bude možné podrobne monitorovať povrch Zeme a zachytávať tak rôzne prírodné katastrofy, havárie, scenérie, sledovať priebehy protestov, v prípade vojny postupy armád, poukazovať na dôsledky globálneho otepľovania a veľa ďalšieho. V súčasnosti je na Zem posielaných až 300 000 snímok za jeden jediný deň zo solárne poháňaných zariadení a ak máte záujem si poprezerať nejaké z mnohých záberov, určite si pozrite galériu na oficiálnej stránke, kde je možné sa dopátrať k ich výtvorom.

Už len nafotiť naše Slovensko z výšky, teda, na začiatok by stačili hlavne naše najznámejšie oblasti. Treba veriť aj na zázraky.