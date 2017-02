Ako chutí pivo vyrobené podľa nedávno objaveného čínskeho receptu spred 5000 rokov? Oproti tomu dnešnému je o dosť hustejšie

Výroba domáceho piva ťa dnes nemusí stáť hotový majland a môžeš sa vďaka nej spoľahnúť na to, že vieš o všetkom, čo do tvojho budúceho nápoja putovalo. Pred tisíckami rokov neexistovali žiadne obrovské pivovary podobné tým dnešným, a tak ľudia experimentovali a snažili sa vyrábať alkoholické nápoje tak, ako to šlo najlepšie a najjednoduchšie. Skupina študentov zo Stanfordskej univerzity na čele s ich profesorkou Li Liu sa len nedávno dostala ku vzácnemu pivnému receptu z Číny, ktorého vek sa odhaduje na približne 5000 rokov a keďže svojich študentov podporuje vo všetkom, čo vymyslia, aj tentoraz dali hlavy dokopy a rozhodli sa starodávny recept vyskúšať v dnešných podmienkach.

Základom pivného receptu bolo proso v kombinácii s jačmeňom, rastlina s názvom slzovka obyčajná a niekoľko ďalších ingrediencií, vďaka čomu je čínske pivo o dosť hustejšie v porovnaní s tými našimi zo súčasnosti. Študenti sa na ňom celkom pochutnali, ale pri pohľade do histórie sa trochu divili nad tým, že v recepte starom 5000 rokov sa objavoval jačmeň, čo by mohlo znamenať jeho uvedenie do čínskej kultúry kvôli využitiu vo výrobe alkoholických nápojov.