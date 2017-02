Zabudni na batohy alebo kufre. Šikovný robot Gita sa o tvoje veci postará a ešte ťa bude aj nasledovať

Či už sa vyberieme na dovolenku k moru alebo náš čaká dlhšia služobná cesta, v každom prípade si musíme pobaliť a aj so sebou zobrať nejaké tie handry, kozmetiku alebo elektroniku, bez ktorej by sme sa akurát tak dobre nudili. A to znamená, že nás bude celú cestu sprevádzať ťažká batožina, takže sa pri jej manipulácii trošku zapotíme. Áno, pre chlapov žiadny problém, čo však ženy? Výrobca legendárnych skútrov Vespa preto prichádza s nápadom, ktorý ocení asi každý, kto často cestuje a máva veľké problémy s redukciou nákladu.

Za futuristicky vyzerajúcim kufrom Gita s dvomi kolesami stojí robotická divízia talianskej spoločnosti Piaggio a ako informuje web theverge.com, praktický pomocník dokáže vyvinúť rýchlosť až 35 kilometrov za jednu hodinu, odniesť cez 18 kilogramov vecí a batéria zvládne na jedno nabitie približne 8 hodín neustáleho používania. A keďže ide o samostatného robota vybaveného moderným hardvérom, tak nás Gita dokáže takmer kdekoľvek nasledovať, pričom sleduje prekážky a na základe vlastného uváženia rozhodne, ako ju obíde. Stačí ho len naložiť a potom zabezpečiť našim odtlačkom prsta, aby sme sa tak vyhli potenciálnym nepríjemnostiam.

