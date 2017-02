YouTube si brúsi zuby na funkciu Facebooku, ktorá ponúka živý prenos v rámci mobilnej aplikácie

Tak ako sa Facebook v niektorých funkciách inšpiroval Snapchatom, tak sa stalo aj v prípade YouTubu a živého prenosu videa cez mobilnú aplikáciu. Určite si už videl niektoré živé prenosy ktoré už nejaký ten piatok bežia na našom obľúbenom Facebooku. Stačí do rúk zobrať mobil, spustiť nahrávanie a živý prenos cez Facebook, no a celý online svet tak môže zdieľať tvoje zážitky v reálnom čase. Teraz ti takúto možnosť prinesie aj YouTube, takže pokiaľ si vlogerom alebo pravidelným prispievateľom videí, môžeš jásať radosťou. Zdieľanie živého prenosu bolo síce možné už predtým, no nie v rámci mobilnej aplikácie.

Možnosť vytvárať živé videá cez mobilnú aplikáciu bude však spočiatku len pre tých vyvolených, respektíve pre každého so základňou aspoň 10 000 odberateľov na svojom YouTube kanáli. Princíp fungovania živých videí v rámci mobilnej aplikácie bude veľmi podobný tomu klasickému z počítača, pričom sledovatelia môžu nájsť aktuálne živé videá vo vyhľadávaní a tvorca takéhoto videa ho môže sprístupniť všetkým alebo len ľuďom, ktorí k nemu majú link. Počas týchto živých videí bude tiež možné s YouTuberom komunikovať v rámci novej funkcie zvanej “Super Chat”, v princípe ide o platený chat. A čo za to? Nuž, komentár každého, kto si zaplatí, bude pripnutý na úplný vrchol celého chatu a teda sa ti nestratí niekde medzi stovkami komentárov, ktoré v priebehu niekoľkých minút pribudli.



Nejedná sa pritom o prvý pokus YouTubu preraziť so zdieľaním živých videí v rámci mobilnej aplikácie. Podobnú funkciu priniesol už v roku 2015 vo svojej gaming appke s cieľom podporiť takzvané “let’s play” živé videá, kde hráč zdieľa s fanúšikmi svoju hru v reálnom čase. Živé videá sa však stali fenoménom od kedy ich ponúkol práve Facebook a niet sa čomu čudovať. Jeho zakladateľ, Mark Zuckerberg, sa dokonca vyjadril, že práve vstupujeme do zlatej éry živých videí. Keďže všetci známi YouTuberi dostanú možnosť tvoriť živé videá kdekoľvek sa nachádzajú cez mobilnú aplikáciu, zrejme zažijeme obrovský boom zdieľaného obsahu v reálnom čase a kanály, ako ich poznáš dnes, sa možno čoskoro navždy zmenia.