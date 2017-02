KeyBolt je šikovná a minimalisticky prevedená kľúčenka z titánu, ktorá ti nebude zavadzať

Keďže medzi nami existuje slušné množstvo perfekcionistov, ktorí si dajú záležať na každom, hoci často nepodstatnom vizuálnom detaile, výrobcovia fyzických produktov sa neustále snažia hľadať spôsob, akoby dokázali čo najlepšie uspokojiť ich neskrývané túžby. Za podobný pokus možno označiť aj netradičnú kľúčenku KeyBolt z crowdfundingového webu kickstarter.com, kde dokázali jej tvorcovia vyzbierať cez slušných 50-tisíc dolárov, pričom ich pôvodný cieľ predstavoval o zhruba 40-tisíc menšiu sumu. A keďže projekt onedlho končí, hromadná výrobca započne vo februári a prvé kusy dorazia podporovateľom niekedy počas marca. Cena sa bude po príchode do obchodov pohybovať okolo tých 25 dolárov.

KeyBolt pozostáva z drahého, no kvalitného materiálu, takže by kľúčenka mala vydržať aj poriadnu fyzickú záťaž. Ide o titán (5. trieda) a čo sa týka kapacity, tak vieme k nej pripnúť od dvoch do šiestich kľúčov. Na rozoberanie mechanizmu možno použiť buď kompatibilný skrutkovač alebo čokoľvek iné, čo sa do daného priestoru zmestí. Výber tvorí hneď niekoľko farebných prevedení hlavnej časti, ktorá ako zlepšuje ergonómiu držania pri otváraní dverí, tak aj zabezpečuje to, aby pripevnené kľúče postupom času nestratili svoj pôvodný fyzický tvar.