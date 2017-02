Simpsonovci opäť predpovedali budúcnosť. Vystúpenie Lady Gaga zo Super Bowlu sa miestami podobá epizóde spred piatich rokov

Hoci som sa do celého šialenstva okolo amerického futbalu stále len dostával, včera v noci to bol môj, ak si dobre spomínam, už štvrtý Super Bowl a teraz môžem kľudne povedať, že tento šport naozaj stojí za to. Ako fanúšik európskeho futbalu si ani nepamätám, kedy naposledy bolo finále Ligy majstrov, majstrovstiev sveta či Európy také atraktívne, ako včerajší Super Bowl medzi Falcons a Patriots. Všetko totiž nasvedčovalo tomu, že Falcons si pripíšu svoj prvý triumf v histórii, keďže ich ofenzíva tri štvrtiny žiarila, navyše obrana zastavovala jednu behovú hru Pats za druhou a v tej záverečnej štvrtine sa musel stať zázrak, aby bolo skóre zápasu otočené. A ten sa aj stal. Bradyho družina je prvou v histórii, ktorá zmazala takýto rozdiel v skóre, no všetko podstatné už v tomto článku.

Ako už býva zvykom, cez polčas sa spraví obrovská šou a aj vďaka tomu sa zápas, ktorý začal 30 minút po polnoci, skončil približne o pol piatej. Tento rok polčasová pauza patrila Lady Gaga a hoci nie som nejaký veľký fanúšik jej hudby, treba uznať, že jej vystúpenie bolo výborné a chvália ho ľudia po celom svete. Zaujímavý je taktiež fakt, že populárny sitcom Simpsonovci to opäť dokázal a v epizóde spred piatich rokov predpovedali jej vystúpenie. Išlo o časť s názvom Lisa Goes Gaga, v ktorej sa teda objavila animovaná verzia americkej speváčky. Mnohé aspekty jej vystúpenia zo Springfieldu sa podobajú tým zo včerajšieho Super Bowlu a aj samotný Twitter účet The Simpsons s radosťou zdieľa príspevky, ktoré poukazujú na to, že opäť predpovedali budúcnosť. Alebo len jednoducho Lady Gaga videla túto časť a inšpirovala sa.