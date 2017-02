Frustrovaný kanadský tenista napálil loptičku do tváre hlavného rozhodcu

Uplynulý predĺžený víkend patril v tenisovom svete zápasom Davisovho pohára. Kým slovenskí tenisti majú hlavu v smútku po domácej blamáži s outsiderom z Maďarska 1:3 a budú bojovať o zotrvanie v druhej výkonnostnej lige, za morom sa udial veľmi kuriózny moment. Domáca Kanada privítala v Ottawe svojich súperov z Argentíny. Bolo to vyrovnané stretnutie, ktoré dospelo až k rozhodujúcemu piatemu zápasu medzi Kanaďanom Denisom Shapovalovom a Argentínčanom Kyleom Edmundom. Domáci tínedžer prehrával so svojim súperom 3:6, 4:6 a 1:2, keď po jednej z nevydarených loptičiek neudržal svoj hnev na uzde a frustrovaný napálil loptičku do tváre empajrového rozhodcu Arnauda Gabasa, pričom zasiahol jeho ľavé oko. Shapovalova po tomto incidente diskvalifikovali, takže hosťujúci tím si mohol pripísať rozhodujúci tretí bod. Rozhodca si to namieril na vyšetrenie do nemocnice, ktoré našťastie pre neho dopadlo v poriadku.

Vyjadri svoj názor na článok 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Odpad! Menej takýchto článkov Super! Viac takýchto článkov Povedz nám, prečo sa ti článok nepáči: Ďakujeme za tvoj názor!

Pomáha nám a autorom pri skvalitňovaní obsahu na stránke.