Peter Budaj kráľom brankárov v NHL. Na konte má už 7 shutoutov a vedie ligu v tejto štatistike

Posledné roky má Slovensko v NHL stále menej a menej hráčov, a preto takýto nečakaný, ale o to viac zaslúžený comeback neskutočne poteší. 34-ročný gólman Peter Budaj si v zámorí prešiel mnohým, bol jednotkou, dvojkou a dokonca sa ocitol aj na farme. V AHL sa mu zo začiatku príliš nedarilo, no Budajova tvrdá práca sa vyplatila, čoho výsledkom bolo jeho vyhlásenie za najlepšieho brankára tejto súťaže v minulej sezóne, no jeho comeback sa týmto momentom ani zďaleka neskončil.

Los Angeles Kings mal problémy s brankárskym postom kvôli zraneniam a Peter Budaj ako trojka musel zakročiť. Hoci sa fanúšikovia Kings obávali, ako táto situácia dopadne, teraz sú vo vytržení. Peter Budaj sa vďaka svojim výkonom stal okamžite miláčikom fanúšikov tohto klubu a keď si pozriete mnohé diskusie, najradšej by boli, aby práve náš brankár kryl chrbát Quickovi po jeho návrate a nie Jeff Zatkoff. Dôkazom perfektných výkonov Budaja je hlavne štatistika čistých kont. Pred pár dňami sa vďaka čistému kontu proti Coloradu dorovnal v tejto štatistike Holtbymu, no čisté konto si Peťo udržal aj v zápase proti Flyers, shutoutov má na konte tak už 7 a je tak najlepším brankárom celej NHL v tomto smere. Super Peťo!

