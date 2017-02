Chceš si zbaliť kufre a odísť preč? 7 dôvodov, prečo ostať na Slovensku, možno zmení tvoj pohľad

Minule sme ti priniesli článok o tom, prečo je život na Slovensku lepší ako v USA alebo rozhovor s Američanom, ktorý miluje Slovensko, no dnes sa na celú vec pozrieme z trochu širšieho hľadiska. Uvažuješ nad tým, že sa tu na to celé vykašleš, zbalíš kufor a vycestuješ nadobro niekam do zahraničia? Vypadnúť von a získať skúsenosti nie je nikdy na škodu, no nie vždy je všetko také jednoduché, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Veď keby aj bolo, na Slovensku by zrejme neostalo živej duše a pri tak relatívne malom počte obyvateľov by si každý jeden dokázal nájsť svoju vysnívanú destináciu a začať v nej nový život. Tak prečo tu napriek tomu ľudia zostávajú?

1. Rodina a priatelia

Priateľov si môžeš nájsť aj vo svete, o tom niet pochýb, no naozaj si myslíš, že na tých súčasných zabudneš mávnutím ruky? Kamarátstvo má rôzne podoby, no nájsť osobu s rovnakou poruchou, akú máš aj ty, už také ľahké nie je. O to ťažšie sa ti bude odchádzať, ak už takú osobu vo svojom živote máš. No a o rodine nehovoriac. Hoci rodinu si nevyberáš a viem, že nie každý s ňou vychádza v dobrom, určite máš aspoň jednu osobu, ktorá je ti naozaj blízka. A takúto osobu nikde inde nenájdeš a ani ju celkom nenahradíš.

2. Nádherná príroda a pamiatky

Skús sa niekedy zastaviť a porozhliadnuť okolo seba. Teraz nemyslím v obchodnom centre či na niektorom z námestí, ale v prírode. Mnohí si to neuvedomujú, no Slovensko sa môže pýšiť prenádhernou prírodou. Menovať tu konrétne krásy našej prírody by zabralo celú večnosť, no množstvo národných parkov, hôr, jaskýň a ďalších turistických atrakcií hovorí za všetko. A to som pritom nespomenul kultúrne pamiatky, hrady, zámky… naozaj je byť na čo hrdý a človek má čo robiť, aby navštívil všetky tieto miesta, hoci naša krajina je dosť malá. Možno keby si Slováci uvedomili, aké bohatstvo máme v rukách a ako ho zveľaďovať, cítili by sme sa na Slovensku lepšie nielen my, ale aj návštevníci z iných krajín.

3. Malé a jednoduché

Pokiaľ si sa už ocitol vo väčších krajinách, vieš, že dostať sa z bodu A do bodu B môže byť celkom vyčerpávajúce. A to nielen z hľadiska času a energie, ale aj peňazí. Predsa len, ako Slováci sme zvyknutí na pomerne krátke cesty, nakoľko prejsť našu krajinu pozemnou dopravou je otázkou niekoľkých hodín. Nepotrebuješ si kupovať letenky a prestupovať v niekoľkých mestách, navyše si v nich zháňať dopravu a aj napriek chabej infraštruktúre sa z takej Bratislavy do Košíc dostaneš celkom rýchlo.

4. Menšia konkurencia

Pochopiteľne, oproti vyspelejším krajinám je v tej našej oveľa menšia konkurencia, najmä keď ide o zamestnanie. Nehovorím, že na Slovensku šikovných ľudí nenájdeš, práve naopak, je ich tu mnoho, no preraziť a zažiariť v zahraničí je oveľa náročnejšie než na Slovensku. O biznise nehovoriac. Konkurencia v zahraničí ťa medzi seba len tak ľahko nepustí a to, čo by ti stačilo na Slovensku, ti tam vonku jednoducho stačiť nebude.

5. Úprimnejšie priateľstvá

Ten bol dobrý. Nie, nerobím si srandu. Možno si už zažil mnoho falošných ľudí, ohovárania a ďalších nepekných vlastností istých jedincov, no ver mi, deje sa to všade vo svete a dokonca v oveľa väčšom merítku. Na stupnici povrchnosti by sa Slovensko neumiestnilo vôbec až tak zle, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Vonku sú síce ľudia milší a usmievavejší, no nepovedia ti, čo si o tebe skutočne myslia, aby ťa neurazili. To je síce pekné, ale zároveň dosť plytké a priateľstvo nikdy nebude hlbšieho charakteru, aspoň nie tak, ako je tomu u nás. Samozrejme, pokiaľ neunesieš kritiku, bude sa ti taká nekonfliktnosť páčiť, mne osobne však počas môjho života v zahraničí naša typická nefalšovaná kritika dosť chýbala.

6. Ľúbozvučná reč

Darmo, slovenčina bola a vždy bude nádhernou rečou s množstvom vymožeností od bohatého slovníčka nadávok až po zdrobneniny a hranie sa so slovíčkami najmä pri vyznávaní citov. Neznamená to, že keď odídeš, svoju reč zabudneš, no budeš sa s ňou stretávať oveľa menej. Pri používaní cudzích jazykov rýchlo prídeš na to, že postrádajú neobmedzené možnosti a spôsoby vyjadrovania sa, ktoré práve slovenčina ponúka. Ak si medzi ľuďmi a urobíš náhodou niečo nešikovné, tvoj prekrásny slovník nepekných slovíčok slovenského jazyka nikto neocení, ani sa na ňom nezasmeje.

7. Životné náklady

O tomto sa dá polemizovať celé hodiny, nevyvrátiteľným faktom však je, že náklady na život sú na Slovensku neporovnateľne nižšie ako v zahraničí (tým sa myslí najmä západná Európa a Severná Amerika). Nájmy za bývanie bývajú častokrát aj trojnásobne vyššie, pokiaľ si chceš kúpiť byt alebo dom, bez 30-ročnej hypotéky to jednoducho nedáš. Áno, zarobíš tam síce väčšiu sumu peňazí, no nemysli si, že ľudia si v zahraničí všetko kupujú v keši. Pravdou je, že z hľadiska zadĺženia sú na tom oveľa horšie ako Slováci a aj dobre zarábajúci ľudia si berú veľké pôžičky na autá a bývanie. Že si tam nakúpil potraviny lacnejšie ako u nás? Fajn, no skús tam žiť tým istým spôsobom ako na Slovensku a uvidíš, že rozdiel až tak dramatický nie je. Využívaj všetky služby od dopravy, servisu, kaderníctva, kozmetiky, opráv zariadení, auta alebo elektroniky, zájdi si niekam na kávu alebo do reštaurácie či večer von. Peniaze budú raz-dva rozflákané, aj keď zarobíš štvorcifernú sumu. Áno, je krásne zarobiť si v zahraničí, no pri míňaní peňazí na bežné služby zistíš, že oveľa rozumnejšie je tie peniaze minúť u nás s pridanou hodnotou.

Skúsenosť v zahraničí určite nie je na zahodenie a pokiaľ máš príležitosť, využi ju, pretože je lepšie raz vidieť než stokrát počuť. Nezabúdaj však, že každá minca má dve strany a tvoj krásny zárobok je väčšinou krásny len v prípade, že ho minieš na Slovensku. Je ľahké nadávať na Slovensko a vidieť všetko dobré tam vonku, väčšou výzvou je uvedomiť si, čo máme v rukách a zveľaďovať to. Tak už toľko nefrfli, zdvihni zadok zo stoličky a začni niečo robiť. Nemusíš hneď zmeniť celý svet, začni svojim okolím a maličkosťami. A hlavne choď voliť! Sloboda nie je zadarmo a tým, že sa vzdáš svojho vlastného názoru v podobe volebného hlasu, len dokazuje to, že si zrejme spokojný.