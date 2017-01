5 najdrahších slovenských apartmánov na Airbnb. Luxus, golf aj tradícia za pár stoviek

Hoci je Airbnb tak populárne primárne vďaka faktu, že za solídne ceny ponúka ubytovanie, ktoré sa od chladných hotelových izieb podstatne líši a dovolenku tak kľudne môžeš stráviť v obyčajnom byte, nie je to pravidlom. Na tejto nesmierne populárnej sieti, kde môže každý ponúkať svoj byt, dom či apartmán na krátkodobý prenájom, si svoje nájdu aj tí, ktorí očakávajú luxus a TOP kvalitu. Vo svete sa ceny najdrahších miest môžu vyšplhať aj na tisíce mesačne, na Slovensku sa tie najdrahšie apartmány pohybujú v stovkách eur za noc. Toto sú oni, zoradené od najdrahšieho. Treba však dodať, že mnohé z nich sú celé domy a vily, vďaka čomu sa tu môže ubytovať toľko osôb, že cena za osobu bude vlastne veľmi, veľmi prijateľná. Ceny v článku sú samozrejme orientačné a zahŕňajú aj servisný poplatok a poplatok za čistenie.

(v zozname sme vynechali tento inzerát, o ktorého pravdivosti máme pochopiteľne pochybnosti)

1. Historický dom v centre Bratislavy

Cena: 967 eur za noc

Počet možných hostí: 16

Výrazne najdrahšie ubytovanie na slovenskom Airbnb sa nachádza v najužšom centre Bratislavy a ponúka ubytovanie až pre 16 osôb. V cene, ktorá je vážne trochu šialená, je však prakticky celý barák, v ktorom sú pre teba k dispozícií štyri celé apartmány, 350 metrov štvorcových a dokonca vínna pivnica. Ak máš poriadne veľkú partiu, dosť peňazí na účte a chuť si užiť atmosféru Bratislavy priamo v jej srdci, tento historický dom z roku 1765 ťa rád privíta vo svojich útrobách. Treba ale kriticky podotknúť, že ubytovanie za takéto šialené peniaze by si každopádne zaslúžilo kvalitnejšie fotky. Zároveň je to, možno pre niekoho prekvapivo, jediné ubytovanie v zozname v rámci Bratislavy.



2. Penati Golf Resort #1

Cena: 599 eur za noc

Počet možných hostí: 12

Druhé najdrahšie ubytovanie sa teda nenachádza v Bratislave a dokonca ani v Bratislavskom kraji. Vila Penati Golf Resort je, ako názov napovedá, určený vášnivým golfistom, ktorí si do blízkosti mesta Senica prišli užiť Nicklaus Design Legend Course, 18-jamkové golfové ihrisko, ktoré patrí medzi tie najlepšie a najprestížnejšie v celej Európe. Byt s piatimi spálňami pojme podľa listingu 12 hostí a má spoločnú záhradu s inou vilou, ktorej patrí v našom zozname tretie miesto. Inak ale táto vila ponúka všetko, čo by si za túto cenu očakával, vrátane vlastnej súkromnej pláže.

3. Penati Golf Resort #2

Cena: 528 eur za noc

Počet možných hostí: 11

Ako bolo teda už povedané, Penati Golf Resort ponúka v rámci Airbnb rovno dve vily, pričom jedna z nich je schopná podľa ponúknutých informácií prichýliť o jedného človeka menej a pre partiu 11-tich návštevníkov vyjde o približne 70 eur lacnejšie. Vily majú teda spoločnú záhradu, čo znamená, že ak ste veľká skupina, môžete si prenajať obe vily naraz a užiť si tu kopec srandy.



4. Chata na Liptove

Cena: 303 eur za noc

Počet možných hostí: 16

Táto chata presne dokazuje, ako dokáže cena na prvý pohľad skresliť. Tým, že 5-spálňové ubytovanie na Liptove pojme až 16 hostí, to na osobu nevyjde ani 20 eur. Luxus tu síce nečakaj, no na chatu sa chodí pre niečo iné. Nájdeš tu v prvom rade pokoj, blízkosť prírody, blízke lyžiarske strediská (napr. Jasná), žiadnych susedov a absolútnu pohodu. Na takéto Silvestra s partiou/lyžovačku je to podľa mňa ako stvorené.



5. Vila Monika v Tvrdošovciach

Cena: 276 eur za noc

Počet možných hostí: oficiálne jediný, pravdepodobne však minimálne 6

Asi by si nečakal, že piaty najdrahší apartmán na Airbnb v rámci Slovenska sa bude nachádzať v neznámej dedinke medzi Novými Zámkami a Šaľou, no hoci je jeho lokalita v podstate pre mnohých asi absolútne nemysliteľná (bývam neďaleko a skutočne tu nie je príliš možností na vyžitie), niekto iste ocení pokoj a v neposlednom rade luxus, ktorý táto vila s troma spálňami ponúka. Skutočne, čo sa týka dizajnu, je pravdepodobne najkrajším miestom v zozname.