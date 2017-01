Alexis Sánchez rozhodl nádhernou penaltou po vzoru Antonína Panenky v nastavené 98. minutě

V 22. kole anglické Premier League, kdy utíkaly poslední sekundy zápasu Arsenalu proti Burnley projevil Alexis Sánchez své nervy doslova ze železa. V rozhodujícím momentu si totiž dovolil to, co si dovolí málokdo. Po vzoru naší československé legendy Antonína Panenky, který tento styl kopání penalty předvedl na mistrovství Evropy 1976 v Bělehradu proti Německu, se kanonýr původem z Chile pokusil o stejný kousek. A vyšlo to. Arsenal tedy získává své potřebné tři body, které mu zajišťují druhé místo a k vedoucí Chelsea je tak zase o krůček blíže.

