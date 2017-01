Najbolestivejšia tetovacia technika z Filipín, ktorej celý svoj život zasvätila 99-ročná starenka. Do kože ti pri nej búchajú tŕňmi

Skrášliť svoje telo decentným tetovaním nie je na zahodenie. V 21. storočí si už človek môže vybrať zo stoviek tetovacích štúdií, rôznych cenových hladín a vďaka posúvajúcim sa technológiám už tetovanie nie je také bolestivé, ako to bývalo zvykom. Filipínska dedinka Buscalan v provincii Kalinga však ukrýva jednu z najstarších tatérok na celej planéte a keď už sme spomínali bolesť pri tetovaní, aj o tej by ti Whang-od Oggay vedela dlho rozprávať. Starenka tento rok dovŕši alebo už dovŕšila 99 rokov a záľubu v tradičných tetovacích technikách svojho kmeňa Butbut objavila ešte mladá slečna. Technika zvaná batok sa jej zapáčila natoľko, že po predčasnej smrti svojho priateľa zasvätila celý svoj zostávajúci život práve tetovaniam a odkedy sa o nej začala dozvedať široká verejnosť, maličká dedinka na Filipínach prekypuje turistickou aktivitou.

The last mambabatok (traditional tattoo artist). This is Art & History in which I am now part of. Manjamana Apo Whang-Od. ❤❤❤ pic.twitter.com/on8K5Uqch6 — Dhaxang (@DhaxG) 22. prosince 2016

Bojovníci z kmeňa Butbut v minulosti verili, že ak sa nechajú potetovať v rodnej dedine a potom svoje tetovania vystavia v boji tak, aby sa na nich nepriatelia neustále pozerali, pomôže im to vyhrať všetky súboje. Keď aj do kmeňa Butbut začala prenikať moderná civilizácia, boje medzi kmeňmi postupne ustali a bojové tetovania už neboli prakticky vôbec potrebné, čo Whang-od prinútilo venovať veľkú časť svojho času práve turistom. Batok, ako sa nazýva tetovacia technika v kemni Butbut, spočíva v tom, že neexistujú žiadne prepracované tetovacie zariadenia s jemnými ihlami, ale iba zmes rozdrveného dreveného uhlia a vody, ktorá do kože preniká mimoriadne bolestivými údermi tŕňov napríklad z citrónovníka obrovského známeho ako pomelo. Asi si teda nevieš predstaviť, čo si musia odvážni turisti s túžbou po tradičnom kmeňovom tetovaní vytrpieť, ale práve vďaka tejto technike sa Whang-od stala pomyselným národným umeleckým pokladom a z rodných Filipín sa už dostala aj do Kanady. V oblasti Kalinga je Whang-od považovaná za poslednú tradičnú tatérku, alebo mambatatok, a svoje umenie a zručnosti postupne posúva výlučne na svojich pokrvných príbuzných, pretože sa hovorí, že tetovanie technikou batok od nepovolaného človeka narobí viac škody ako úžitku.

Receiving a tribal tattoo from the legendary Apo Whang Od, a 97 year old tattoo master, in The #Philippines pic.twitter.com/diMxytfAmu — The Broke Backpacker (@wandering_will) 27. září 2015

It was really such an honor to meet personally the legendary "mambabatok", Apo Whang-Od (F… https://t.co/lLG8UtT1TK pic.twitter.com/fMy2T3a7EH — Russell (@AkoBuboy) 28. listopadu 2016

Tattoos wie vor 100 Jahren: Einst tätowierte sie Kopfjäger, heute hippe Großstädter: Whang Od, die im Norden der… https://t.co/7sWD2xWa5j pic.twitter.com/gsYbQVJ3IB — Hierkehrichein (@Hierkehrichein) 9. listopadu 2016

Like tattoos? Meet Whang Od, one of the world's most culturally significant tattoo artists: https://t.co/s0JG4yo15S pic.twitter.com/t6k1FI8ATw — Humaling (@humalingph) 15. října 2016

Mamarkahan ko na lang din ang sarili ko ng isang beses, gagawin ko nang special. Apo Whang-Od hintayin nyo po ako huh. pic.twitter.com/Bas0ue1E3l — Diana Rhane (@rhaneeeee) 26. září 2016