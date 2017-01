Harvard ho neprijal, prácu nedostal ani vo fast foode, no aj tak je na vrchole. 10 zaujímavostí zo života Jacka Ma

Život aj kariéru Steva Jobsa, Billa Gatesa alebo takého Elona Muska poznáme už asi všetci. Médiá o nich píšu deň čo deň a na pultoch obchodov momentálne nájdeme i pomerne slušné množstvo kníh, kde sa takmer všetko točí okolo ich vzostupu medzi špičku technologickej sféry. Existujú však aj iné hviezdy, ktoré si zaslúžia rovnako veľkú pozornosť, hoci nepochádzajú z USA. A jednou z takých je Jack Ma, miliardár z ďalekej Číny. Aj keď jeho príbeh prebiehal podľa tradičného scenára, stále sa s ním spája niekoľko zaujímavých životných situácií. Zakladateľa webu Alibaba neprijali na Harvard a odmietli mu dať prácu v KFC, čo ho neskôr doviedlo k vybudovaniu nesmierne úspešného e-shopu, ktorý je určený ako pre bežného spotrebiteľa, tak aj pre malých podnikateľov či dokonca veľké korporácie. A to ani zďaleka nie je všetko.

Nechceli ho univerzity a ani fast food

Jack Ma počas rozhovoru pre Charlie Rose prezradil, že sa spočiatku stretával iba so samými odmietnutiami. Na mysli mal čínsku univerzitu, kde neuspel z troch pokusov ani raz, pričom prestížny Harvard ho odmietol až desaťkrát. Keď mal záujem o prácu pre KFC, tak z 27 záujemcov vybrali presne 26 ľudí. Jack bol, samozrejme, ten, ktorý neuspel. A dôvod? Vraj jeho vzhľad.

Success and profitability are outcomes of focusing on customers and employees, not objectives — Jack Ma, Alibaba pic.twitter.com/8vjxN8qrZb — Entrepreneur Quotes (@EntrepreneurQ) 19. januára 2017

Za mesiac nezarobil ani 20 dolárov

Kariéru začal ako učiteľ angličtiny, ktorý mal na starosti asi 500 študentov a mesačnú výplatu okolo 15 amerických dolárov. Jazyk sa naučil ešte v mladom veku, kedy chodil do neďalekých hotelov, aby si tak prostredníctvom konverzácií s turistami zdokonaľoval nadobudnuté vedomosti z kníh, čo praktizoval osem rokov. Jack Ma získal diplom z anglického jazyka až ako 24-ročný a na učiteľskej stoličke vydržal približne päť rokov.

Turisti ho nenaučili iba angličtinu

Keďže bol samouk, už ako 12-ročný vstával o piatej ráno len preto, aby sa za necelú hodinu dostal pomocou bicyklu do oblasti čínskeho mesta Hangzhou, kde bývali ubytovaní cudzinci z takzvaného západu, ktorí ovládali angličtinu. Jack im poskytoval turistické tipy či rady úplne zdarma a oni mu za to venovali trošku zo svojho času, počas ktorého spolu prehodili zopár slov. Táto skúsenosť mu však dala oveľa viac, ako len príležitosť naučiť sa iný jazyk. Budúci biznismen totiž prišiel do kontaktu aj so západnou spotrebiteľskou kultúrou či zvykmi alebo spôsobmi Európanov a Američanov, o ktorých by za iných okolností nevedel takmer nič. A tie mu neskôr pomohli dosiahnuť obrovský úspech.

Jeho meno je Ma Yun, nie Jack Ma

V našich končinách ho poznáme ako Jack Ma, no jeho skutočné meno je mierne odlišné. Ma Yun si prezývku "Jack" vyslúžil od zahraničných turistov, pre ktorých bolo vyslovovanie čínskej verzie údajne príliš komplikované, a k tej potom už iba pridal originálne "Ma". Prezývku v kombinácii s menom dnes používa najmä pri biznise, kde ho tak poznajú asi všetky známe osobnosti.

Peniaze na biznis zohnal za dve hodiny

Aby mohol v roku 1999 začať s realizáciou ambicióznych plánov, ktoré sa týkali webu Alibaba, Jack musel najskôr zohnať nevyhnutné množstvo finančných prostriedkov. A výsledok? Dokázal to iba za dve hodiny. Presviedčanie dokopy až 18 investorov prebiehalo v jeho byte, kde mu nakoniec kývli. Pre nádejný startup vyhradili približne 60-tisíc dolárov veľkú finančnú injekciu a tá ho neskôr odpálila až na samotný vrchol online biznisu, pričom ďalšie kolo investícií zabezpečila banka Goldman Sachs. Z malého e-shopu sa postupom času stal prostriedok, ktorý dokázal za jeden jediný deň vygenerovať príjem v neuveriteľnej hodnote 17,8 miliardy dolárov.

Alibaba smashes records by taking $17.8bn in a single day https://t.co/xgRnjcjUpm — Jon Reay (@jreay) 15. novembra 2016

Prvý čínsky biznismen na titulke Forbes

Život Jacka sa behom krátkej chvíle zmenil na nepoznanie. Keď začal realizovať svoje plány, nemal takmer nič, no ako rástla Alibaba, kariérne rástol aj jej tvorca. Nakoniec sa dopracoval až na titulnú stranu prestížneho magazínu Forbes, čo dovtedy nedokázal žiadny iný biznismen z Číny.

Cover Story: The ascent of Jack Ma and China itself are inextricably entwinedhttps://t.co/0oZFzcq4c7 pic.twitter.com/m9oyXKAsLx — Forbes India (@forbes_india) 3. decembra 2015

Bol označený za najbohatšieho Číňana

Ten istý magazín ho okrem iného v roku 2014 označil za najbohatšieho čínskeho muža. Jack Ma si prestížny titul vyslúžil majetkom v hodnote cez 19,5 miliárdy dolárov. Keď sa ho žena pýtala, koľko jeho online spoločnosť už stihla zarobiť, zdvihol jeden prst a ona mu položila otázku, v ktorej uviedla sumu v hodnote desať miliónov juanov, čiže asi 1,5 milióna dolárov. Netrafila sa však ani na druhý pokus a pred tretím ju prerušil, aby ju uviedol na správnu mieru, že je to síce jeden milión juanov, po prepočte 150-tisíc dolárov, no len za jeden jediný deň aktivity e-shopu.

Zaujíma sa o životné prostredie

Našu aktuálnu environmentálnu situáciu opísal slovami "smog na Zemi je hrozný, chcel by som byť mimozemšťan a odletieť na svoju planétu", čo zároveň vysvetľuje, prečo venuje 0,3 percenta zo zárobkov webu Alibaba na činnosti spojené s ochranou životného prostredia. Po otázke Baracka Obamu, ktorá súvisela so spomenutým záujmom Jacka, odpovedal: "Ako 12-ročný som plával v jazere a skoro som sa utopil, pretože bolo oveľa hlbšie, ako som si pôvodne myslel, a keď som sa o 5 rokov vrátil, úplne vyschlo. Veľa mladých ľudí umiera na rakovinu, pritom o nej pred 20 rokmi takmer nikto nepočul."

Knihy o biznise a úspechu iných nečíta

Možno to teraz niekoho z vás prekvapí, ale otec Alibaby skutočne nečíta knihy, o ktorých by si mnohí mysleli, že ich tak úspešný človek číta. Jacka nezaujímajú motivačné príbehy boháčov a ani skúsenosti niekoho, kto dokázal vybudovať obrovské korporácie. Raz mu kamoš odporučil dielo s názvom Perfect Marketing o úspechu známej online aukcie Ebay a on mu odpovedal, že ju čítať nikdy nebude. "Jedného dňa budem od nich chcieť, aby si prečítali knihu Ako Taobao porazilo Ebay". Ak sa pýtate, čo je Taobao, tak ide o čínsku alternatívu miesto amerického online systému na posielanie alebo prijímanie peňazí, za ktorou nestojí nikto iný ako Jack Ma.

These 3 trends will define your future, says Jack Ma https://t.co/zsBmd6ScWM #wef17 pic.twitter.com/oz9Pg5Yqnu — World Economic Forum (@wef) 19. januára 2017

V USA ho uniesli s pištoľou pri hlave

Počas svojej prvej návštevy Spojených štátov amerických mal pre jednu čínsku spoločnosť, ktorá v roku 1995 na tomto lukratívnom trhu podnikala, vyriešiť problém s nemalým dlhom. Keďže sa to ale tej druhej strane nepáčilo, Jack skončil s nabitou pištoľou pri hlave a celé dva dni zostal zamknutý v izbe domu bližšie neznámeho amerického biznismena. Nakoniec sa z nebezpečnej situácie dostal vďaka sľubu, ktorý ho zaväzoval k spoločnému podnikaniu na čínskom trhu. Je však otázne, ako to celé skončilo.