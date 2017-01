Esther mala byť miniatúrne prasiatko, ale vyrástlo z nej 300-kilogramové prasa vo veľkosti ľadového medveďa. Jej majitelia si museli kúpiť nový dom

V posledných rokoch sa po svete rozšíril trend, kvôli ktorému si ľudia pomysleli, že chovať miniatúrne prasiatka ako domácich miláčikov je skvelý nápad. Samozrejme, existujú rôzne chovné stanice vychovávajúce maličké prasiatka presne pre to, aby si ich mohol niekto adoptovať namiesto psa či mačky, ale keď už si človek miniatúrne prasiatko chce zadovážiť, mal by si poriadne preveriť, či nekupuje mačku vo vreci. Presvedčili sa o tom aj dvaja chlapíci Steve Jenkins a Derek Walter z Kanady, ktorí si pred necelými dvomi rokmi kúpili prasiatko Esther v domnení, že narastie už len o pár centimetrov a bude si pokojne nažívať s ich dvomi psami. Nečakali však, že ich predávajúci oklamal a z Esther sa vykľuje obrovské 300-kilogramové prasa.

Akoby nebolo málo, že sa z maličkého prasiatka vykľulo prasa vo veľkosti samice ľadového medveďa, Esther si každučký deň užíva výlučne vegánsku stravu a životný štýl by jej mohli závidieť aj mnohí ľudia. Ak sa vraj nehrá s majiteľmi alebo so svojimi psími kolegami, tak sa najradšej vyvaľuje na gauči či posteli a sladko spí. Svojich majiteľov už stihla prinútiť presťahovať sa na farmu, aby mala Esther kde bývať, pretože so zvyšujúcou sa hmotnosťou prišli aj väčšie nároky na priestor. Steve a Derek však napokon svoje obrovské prasiatko premenili na výhodu, keď Esther založili vlastnú stránku na Facebooku, kde sa doteraz nazbieralo už takmer milión fanúšikov a Esther sa to očividne páči, pretože má na tvári neustále úsmev a zlá nálada u nej nehrozí.