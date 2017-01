Slobodná matka Cara postavila so svojimi deťmi vysnívaný dom vďaka návodom na Youtube. Inšpirovali ju k tomu roky domáceho násilia v jej živote

Život je príliš krátky na to, aby človek zabúdal na vlastné šťastie len kvôli tomu, že niekoho miluje. Toto špecifické tvrdenie by sa dalo presne aplikovať na život Cary Brookinsovej z amerického štátu Arkansas, ktorá si toho počas svojho života vytrpela toľko, že by to položilo aj dvoch či troch slabších jedincov. Cara si v živote prešla dvomi vážnymi vzťahmi a nevedno, či to bol osud alebo len nesprávny výber, pretože z oboch jej partnerov sa nakoniec vykľuli násilníci. Spočiatku si v oboch vzťahoch myslela, že konečne našla toho pravého a začne sa nová a šťastná etapa jej života, lenže ako sa napokon ukázalo, v oboch prípadoch sa hrubo zmýlila. Našťastie, aj keď z týchto vzťahov nevzišlo takmer nič dobré, Care sa aspoň narodili dohromady až štyri deti a musela sa teda poriadne obracať. Peňazí nikdy nebolo nazvyš a po tom, čo jej stroskotal aj druhý vzťah, nevedela, kde sa so svojimi ratolesťami uchýli.

Cara sa však neplánovala vzdať len tak ľahko a bez boja. Ako sama hovorí, po druhom vzťahu mali jej deti 2, 11, 15 a 17 rokov, takže minimálne dve z nich sa už o seba celkom vedeli postarať, lenže neprichádzalo do úvahy, že päťčlenná rodina odrazu ostane na ulici. Obetavá matka si uvedomovala, že jej deti neprekypujú sebavedomím a len veľmi ťažko si hľadajú kamarátov, pretože po toľkých rokoch domáceho násilia na nich a najmä na ich emóciách zostali známky strachu a bojazlivosti. Cara dlho rozmýšľala nad tým, ako by svojim deťom vedela spríjemniť život a ponúknuť im úplne nový začiatok. Všetko do seba zapadlo jedného dňa, keď sa spoločne s deťmi prechádzali po predmestí a zbadali zničený dom, ktorý zrejme nevydržal nápory vetra pri tornáde. Všetkých členov rodiny tento pohľad fascinoval, keďže z domu nezostalo prakticky nič okrem základov a po bližšej obhliadke sa Care v hlave objavil plán. Začala rozmýšľať nad tým, či by spoločne so svojimi deťmi nemohla postaviť svoj vlastný dom. Nemala ani tušenia o tom, čo všetko si takáto práca vyžaduje, veď so stavbou akéhokoľvek typu nemala žiadne skúsenosti, ale keď o tom povedala deťom a získal si od nich okamžitú podporu, už bola prakticky rozhodnutá.

Znie to poriadne bláznivo, že sa slobodná matka so štyrmi deťmi chce pustiť do stavby domu, čomu sa väčšinou venujú skúsení robotníci, ale nič z tohto ich neodradilo. Care sa od banky podarilo získať pôžičku vo výške 150-tisíc dolárov, vďaka ktorej sa hneď pustila do nakupovania materiálu a práca im odrazu šla od ruky. Ak sme písali o tom, že o stavbe domu táto rodinka nevedela vôbec nič, potom to azda len zvýrazní fakt, že keď nevedeli, ako ďalej postupovať, jednoducho si dali pauzu, otvorili Youtube a hľadali návody, ktoré by im mohli pomôcť. Vďaka internetu a pomoci od známych sa im postupom času podarilo postaviť základy svojho nového domu a v ďalších týždňoch spoločnými silami skonštruovali aj drevený rám pre budúci dom, pričom sa im podarilo presvedčiť všetkých z ich okolia, že aj bez skúseností sa dajú dosiahnuť akékoľvek sny, stačí len chcieť. Výsledkom ich niekoľkomesačnej práce bol stredne veľký dom s piatimi izbami, garážou pre tri autá a ešte aj dreveným domčekom na strome, kam sa mohli deti chodiť hrávať. Svoju novú nehnuteľnosť nazvali Inkwell Manor a v súčasnosti v nej bývajú už viac než 8 rokov, takže nejde o žiadny čerstvý príbeh.

Na svetlo sveta sa dostal vďaka tomu, že Cara o svojom živote, útrapách a následnom šťastí napísala knihu s názvom Rise, v ktorej opisuje cestu za spokojnou rodinou od úplného začiatku. Samozrejme, že postaviť dom vlastnými rukami z materiálu z neďalekého obchodu nebolo jednoduché a netrvalo to len pár tyždňov, no Cara dnes s úsmevom konštatuje, že to bolo najlepšie rozhodnutie, aké kedy mohla urobiť. Ustarostené deti vtedy v stavaní vysnívaného domu našli nový zmysel života a zabudli na všetko to, čo v minulosti prežili. Ak ťa Carin príbeh zaujal, potom si nezabudni kúpiť aj jej knihu, ktorú dostaneš napríklad tu.