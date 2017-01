Meek Mill by sa pobil s Drakeom za 5 miliónov dolárov. Ako hostesku v ringu by chcel Nicki Minaj

Každý, kto sleduje hip-hop, vie, že Drake a Meek Mill majú spoločnú históriu, ktorej podstatnou časťou je aj pomerne dlhý a bohatý beef. Ten teraz do detailov rozoberať nebudeme, stačí si spomenúť napríklad na skladbu Back to Back. Hoci sa zdalo, že celá vec je oficiálne pochovaná, na internet vyplávalo video, v ktorom Meek Mill hovorí, že by si to s Drizzym rád rozdal v ringu za 5 miliónov dolárov. Nevieme presne, kedy bolo natočené, a tým pádom ani to, či je Meek Millova idea aktuálna, avšak to nevadí. Okrem toho, že by chcel v ringu proti sebe vidieť s rukavicami na ruke Champagne Papiho, dodal i to, že by si želal, aby bola hosteskou v ringu jeho bývalá priateľka Nicki Minaj. S tou sa nedávno rozišli a Nicki bola aj dobrou kamarátkou Drakea. Druhá strana na tento klip zatiaľ nereagovala a pravdepodobne ani nebude, no vidieť po Soulja Boyovi a Chrisovi Brownovi bojovať aj duo Meek a Aubrey by bolo celkom zábavné. Z raperského boxu sa možno stane nový trend. Koho by si tipoval na víťaza ty?

Video uverejnené používateľom DJ Akademiks (@akadmiks), Jan 12, 2017 o 4:19 PST