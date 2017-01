Pozeráme sa na nového kráľa smartfónov? Galaxy S8 odhaľuje tenučké rámiky okolo zaobleného displeja

Tak ako každý rok, aj tento sa podarilo jednému z online obchodov ešte v predstihu odhaliť presne to, na čo všetci pred predstavením každého lepšieho high-end smartfónu čakáme. A keďže sa takmer vždy trafili, tak s najväčšou pravdepodobnosťou už dnes poznáme vizuálne a konštrukčné spracovanie nástupcu za súčasný model Galaxy S7. V ponuke e-shopu MobileFun totiž pribudlo ochranný obal, ktorý je určený pre zatiaľ oficiálne neexistujúci Galaxy S8 edge, a s ním aj obrázok, kde sa nachádza predná a zadná strana očakávanej vlajkovej lode. A to v takých detailoch, že vidíme hneď niekoľko podstatných medzigeneračných zmien. Za zmienku určite stojí absencia domovského tlačidla, čo poskytlo príležitosť pre zmenšenie spodného rámika. Menší ale je aj vrchný, odkiaľ zmizol nápis Samsung (po novom je dole) a čo sa týka zadnej strany, tam nastalo iba presunutie malej oblasti so senzormi a bleskom nad hlavný a stále trčiaci fotoaparát. Samozrejme, únik treba brať s určitou rezervou, i keď tu existuje pomerne obrovská šanca, že sa práve pozeráme na skutočnú podobu očakávanej osmičky. Ako môžeme vidieť, na zhotovenie renderu puzdra so smartfónom bolo použitých viacero dôveryhodných informácií, ktoré posledné mesiace kolovali internetom, takže od pravdy ďaleko nebudeme. Viac sa dozvieme už koncom februára.

