Slovensko dalo svetu prvého smajlíka. Vytvoril ho notár Ján, ktorý bol spokojný po kontrole mestských účtov

Vyjadrovanie emócií nabralo v 21. storočí veľké rozmery. Na sociálnych sieťach a ďalších platformách máme k dispozícii stovky najrôznejších smajlíkov (resp. emotikonov) zobrazujúcich výrazy, prírodu, zvieratá, predmety, znaky a veľa podobného. Avšak, viete, kedy sa začali používať? Názory verejnosti i odborníkov sa líšia, no môžeme si uviesť zopár príkladov. Za "priekopníka" bol spočiatku považovaný sám 16. prezident Spojených štátov amerických - Abraham Lincoln, ktorý mal vo svojom prejave z roku 1862 zaznamenané "(applause and laughter ;)". Neskôr sa však hranica posunula hlbšie do minulosti, a to do roku 1648, kedy básnik Robert Herrick uviedol do svojej básne nasledovné:

Ale napriek všetkému to vyzerá tak, že história usmievavej tváre sa začala práve u nás! Nejde o možný preklep v texte (ako sa pokojne mohlo prihodiť pri vyššie uvedených prípadoch), ale ručne nakresleného smajlíka od trenčianskeho mestského notára s menom Ján Ladislaides z roku 1635.

Ako je uvedené na Facebook stránke Štátneho archívu v Trenčíne: "Notár ho tam pripísal po kontrole mestských účtov, ku ktorým nemal žiadne námietky."