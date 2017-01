Samsungu ambície rozhodne nechýbajú. Gigant plánuje predať slušných 60 miliónov kusov Galaxy S8

Keďže plány s minuloročným strategickým modelom Galaxy Note7 nevyšli podľa očakávaní, juhokórejskému výrobcovi číslo jedna nezostáva nič iné, ako presunúť obrovské nádeje do nástupcu za súčasný Galaxy S7, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta už o pár týždňov. Teraz nám to navyše potvrdzujú i informácie priamo z dodávateľského reťazca spoločnosti Samsung, ktoré spomínajú naozaj ambiciózny cieľ - predať viac ako 60 miliónov kusov high-end smartfónu pod číselne pokračujúcim označením Galaxy S8. Keď zoberieme do úvahy úspech Galaxy S6, ktorých sa za necelé dva roky predalo okolo 48 miliónov, a tiež nezanedbateľné množstvo bývalých a zároveň trpezlivých majiteľov horiaceho Note7, tak niečo také možné, samozrejme, aj je. Úspech ďalšej vlajkovej lode však závisí od viacerých dôležitých faktorov, vrátane hardvérovej výbavy, dizajnu či konštrukčného prevedenia. Všetko teda stojí iba na Samsungu a jeho rozhodnutiach. Galaxy S8 a S8 edge sa dočkajú oficiálneho predstavenia buď koncom februára alebo koncom marca, respektíve začiatkom apríla. Ak by sme ale mali veriť tradícii, tak môžeme počítať s nadchádzajúcim podujatím Mobile World Congress 2017.

Jeden z konceptov Galaxy S8