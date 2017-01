Šofér v New Yorku prešiel 240 za sebou idúcich zelených svetiel na križovatkách

Zrejme každý vie, že prejsť väčší počet zelených svetiel na križovatkách než je štandardný počet prstov na jednej ruke, je extrémne ťažké. Možno som len smoliar, to sa však určite netýka šoféra priamo z jedného z najrušnejších miest sveta. Ak máte šťastie, na križovatkách v Manhattane sa vám počas dňa podarí vychytať nanajvýš tak dve zelené svetlá za sebou. Bežne ide o nervy drásajúci kolotoč červených svetiel, ktorý dokáže zvýšiť tep aj veľmi flegmatickým šoférom.

Noah Forman je výnimkou. Tento šofér červenú zrovna nemá v obľube a dokáže sa jej preto elegantne vyhnúť, navyše bez toho, aby musel porušovať dopravné predpisy či jazdiť štýlom niektorých slovenských šoférov. Posúďte sami a vychutnajte si túto neuveriteľnú jazdu:

Video je mierne zrýchlené.

Treba brať do úvahy, že Forman túto jazdu absolvoval v hodinách s najmenšou premávkou, niečo podobné by bolo určite nemožné počas dopravnej špičky. Podľa Ministerstva dopravy mesta New York, zelená na križovatkách vydrží od 45 do 120 sekúnd, respektíve je optimalizovaná na aktuálnu dopravnú situáciu. Čiže pokiaľ sa posnažíte, naplánujete si trasu a zároveň poznáte spomínaný interval, môžete trafiť dlhú šnúru zelených svetiel bez toho, aby ste museli škodiť svojmu zdraviu zvýšeným tepom.