10 dôvodov, prečo používať Spotify v roku 2017. Milovníci hudby, zbystrite pozornosť

Je rok 2017 a mnoho poslucháčov a hudobných nadšencov využíva primárne YouTube, Ulož.to alebo obyčajné googlenie a sťahovanie pirátskych, často nekvalitných, prípadne i upravených verzii stôp. Upozorňujeme na slovíčko primárne, totiž v niektorých prípadoch nie je iného východiska a streamovacia služba nedokáže splniť všetky požiadavky, najmä v prípade albumov a diel, ktoré sa na nich nenachádzajú alebo vtedy, keď potrebujeme s piesňou ďalej pracovať a využívať ju ako súbor. Pozrime sa však na niekoľko dôvodov, prečo je práve Spotify líder medzi streamovacími službami a ako nám dokáže zľahčiť život naplnený hudbou.

Objavovanie neznámeho

Ako konzervatívny národ sme do určitej miery skeptický voči novým hudobným projektom rovnako ako novým hudobným štýlom. Nejdeme však rozoberať to, čo by sme mali a nemali počúvať, ale skôr si ozrejmime spôsob, akým sa bezbolestne a bez prílišnej námahy prekopať k nepoznanému. Či už je to nechuť alebo iba spokojnosť s vašou súčasnou hudobnou knižnicou, vždy sa nájde niečo ďalšie, čo dokáže vašim ušiam zalahodiť. Jednou z možností je odoberať playlist Discover Weekly, ktorý vám na základe algoritmu uvažujúceho vaše štatistiky, respektíve to, čo počúvate, vygeneruje každý pondelok zoznam 30 skladieb. Jeho dĺžka je zhruba 2 hodiny a je vysoko pravdepodobné, že ste aspoň časť ak nie väčšinu jeho obsahu nikdy v živote nepočuli. Náročný poslucháč nemusí byť vždy spokojný s týmto výberom "naslepo", no niekedy vie aj motyka vystreliť. Druhou možnosťou je samostatná kategória Discover, ponúkajúca hudobné dosky podobné interpretom, ktorých počúvate. Pestrý výber zobrazuje zhruba 10 vašich obľúbených interpretov a im podobnú hudbu.

Daily Mix

Ak predsa len nemáte chuť na objavovanie neznámych skladieb a zároveň si nestíhate zostaviť vlastný playlist na okamžité počúvanie, je tu pre vás až 6 denných mixov, ktoré zahŕňajú výhradne vašich obľúbených umelcov. Jednotlivé mixy obsahujú niekoľkých interpretov súčasne, pričom kombinujú iba navzájom hodiace sa štýly. Ľahko sa tak stane, že natrafíte na staršie skladby, ktoré ste "rockovali" pred pár mesiacmi, no v priebehu času vám vyliezli z pamäte. S prevažnou väčšinou mixu budete zaručene spokojní a ak sa daným žánrom presýtite, iba prepnite na iný. Zaujímavosťou je, že sa zoznam generuje postupne a teda nemá konečný počet skladieb. Pre presnejšiu analýzu vašich chutí môžete z mixu tracky vyhadzovať, a tak Spotify lepšie spozná váš vkus a vyhotoví vám ten správny mix.

Novinky odporúčané práve pre vás

Drobným doplnkom k discovery sú nové releasy. Doba pokročila a vydať hudobné dielo už nie je zďaleka taký problém ako kedysi, pričom vybudovať si vlastné domáce štúdio sa dá už s pár stovkami vo vrecku. Naopak, sledovať všetky novinky je s istotou čoraz nemožnejšie a nebyť Spotify, bolo by vyhľadávanie a počúvanie aktuálnych albumov časovo náročná úloha. Žijeme v uponáhľanom svete a preto považujeme za rozumnejšie ušetriť si čas a prejsť niektorými aktuálnymi vydaniami v priebehu niekoľkých okamihov. Opäť zdôrazníme, že zoznam singlov a albumov sa dokáže generovať prakticky donekonečna.

Užívateľské rozhranie

Do nedávnej aktualizácie Apple Music vyzerala táto služba maximálne neprehľadne a hoci sa jej vzhľad a funkcionalita výrazne pohli k lepšiemu, ešte stále majú čo doháňať. Na druhú stranu Spotify vyzerá perfektne ako na mobilnej tak i desktopovej platforme, pričom sa v ňom pohybujete dostatočne intuitívne. Bezproblémové ovládanie a čierne farebné prevedenie pôsobí viac než dobrým dojmom, o čom svedčí aj vysoká spokojnosť užívateľov.

TOP 50 každej krajiny

Málokto má v obľube sledovať hudobné záujmy mainstreamu, však načo by sme si sťahovali Spotify, keď máme k dispozícii rádio. V prípade TOP rebríčkov streamovacích služieb však môžete počítať s výrazne odlišnou tvorbou, akú počujete pri naladení domácich rádií. Tak, ako tu nájdete TOP 50 populárnych skladieb na Slovensku a v Česku, tak máte možnosť nahliadnuť aj na iné krajiny vrátane globálnych a virálnych favoritov.

Prehrávanie lokálnych súborov

Je dobré mať všetku svoju hudbu po kope, a tak, ako sme uviedli v predslove, nie vždy je Spotify žiadúci a fungovať bez jediného stiahnutého hudobného súboru je takmer nemožné. Aby sme však predišli prepínaniu služby s prehliadačom priečinkov a inou aplikáciou ako napríklad iTunes či KMP-layer, môžete si svoje knižnice zosynchronizovať a prehrávať stiahnuté dáta priamo v Spotify, dokonca ich môžete zaradiť aj do vytvorených playlistov obsahujúcich časť vašej knižnice.

Spotify Radio

Tu by sme radi poznamenali, že Spotify Radio nemá absolútne nič spoločné so živým vysielaním, aké nájdeme napríklad na Apple Music vo forme rádia Beats 1 a ďalších. Je to jeden zo zásadných rozdielov medzi týmito dvoma konkurenčnými službami, v ktorom má Apple podstatne navrch. Funkcia Spotify Radio aj napriek mylnému pomenovaniu spočíva v zadaní názvu jedinej skladby, albumu alebo interpreta, čoho následkom bude vygenerovanie custom playlistu, ktorý by mal spĺňať vaše požiadavky.

Friend Activity

Šmírovať kamarátov, keď si púšťajú Girls Just Wanna Have Fun a následne im to vypichnúť v správe na Facebooku možno nie je ten hlavný dôvod, prečo uprednostniť Spotify pred konkurenciou či YouTubom, no je dobré vidieť, čo si v reálnom čase zvyknú púšťať vaši známi. Keď pre nič iné, tak sa môžete inšpirovať a skúsiť interpreta, ktorému ste sa doposiaľ vyhýbali alebo ste si mysleli, že ho nemožno zaradiť do vášho vkusu. Funkcia je zosynchronizovaná s Facebookom a priateľmi, ktorých si vytvoríte aj priamo v aplikácii.

Väčšina aktuálne vydávaných slovenských a českých rapových albumov

Zatiaľ, čo v zahraničí je viacmenej samozrejmosť vydávať svoju hudbu popri fyzickom nosiči aj digitálne v internetových obchodoch ako iTunes Store, u nás tomu vždy tak nie je. V zahraničí funguje dobre známa exkluzivita, kedy interpret vydá album výhradne pre jednu službu, či už dočasne alebo nastálo. U nás sme zvyknutí, že celé dosky sa aj bez klipov nahrávajú na YouTube, pričom v zahraničí nemáte na výber a ak sa chcete dostať k celému dielu legálnou cestou bez jeho kúpy, musíte streamovať. Novinkou je, že aj naši domáci umelci postupne prechádzajú na tento systém a takmer všetky rapové albumy za rok 2016 nájdete už i na Spotify.

Zoznam odporúčaných koncertov pre vás podľa zadanej polohy

Ako malý doplnok na záver uvádzame vyhľadávanie koncertov, pri ktorých Spotify usúdi, že sú vhodné práve pre vás. Na naše prekvapenie sme aj pri zadaní Bratislavy našli zopár vystúpení, ktoré sa budú konať priamo v meste alebo jeho blízkom okolí (Viedeň). Pri zadaní metropol ako Londýn či Paríž sa vám však zobrazí podstatne bohatší zoznam tých najväčších mien.

V čase písania článku zaplatíte za mesačný prémiový účet 6 €

Cez čo počúvaš hudbu ty? zobraziť výsledkyskryť výsledky Spotify Apple Music Iná streamovacia služba YouTube Kupovanie a sťahovanie Spotify 62 hlasov Apple Music 10 hlasov Iná streamovacia služba 10 hlasov YouTube 35 hlasov Kupovanie a sťahovanie 10 hlasov