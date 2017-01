1050 koní, dojazd 700 km a dychberúca akcelerácia! Elektrický Faraday Future položí do kolien Teslu, Rimac aj Bugatti

Za posledné roky sme si zvykli, že technologický veľtrh CES (Consumer Electronics Show) v Las Vegas nie je už výhradne doménou elektroniky ako takej. Inými slovami, práve na tomto výstavisku sme čoraz viac svedkami i nových automobilových technológií, ba čo viac, pri tejto príležitosti sme odstupom času spoznali aj viacero automobilových noviniek ako takých. Inak tomu nie je ani tento rok, keďže americká spoločnosť Faraday Future práve ukazuje svetu ich nový elektromobil FF 91. Zatiaľ sa síce bavíme o vozidle v rovine konceptu, zástupcovia značky ale hovoria o prakticky sériovej verzii, ktorá by mala už čoskoro zastupovať vôbec prvý produkčný výtvor tejto značky. Napovedá tomu aj skutočnosť, že Faraday Future už teraz zahájilo predobjednávkový systém - po zložení zálohy vo výške 5000 dolárov sa dostávate do poradia, vďaka ktorému svoj exemplár dostanete už v roku 2018, teda v čase, kedy je plánované spustenie výroby aj doručovania.

Za túto sumu dostanete skutočne svojský crossover s nadčasovým dizajnom a dychberúcim elektrickým pohonom. FF 91 stojí na platforme Variable Platform Architecture, teda na podvozku, ktorý bol už základným stavebným kameňom nedávneho konceptu FFZERO1 spred roku. FF 91-ka však vystupuje citeľne konvenčnejšie, i keď karoséria s rozmermi 5250 x 2283 x 1598 milimetrov pôsobí naozaj vyzývavo. To najpodstatnejšie sa ale odohráva pod oným obalom - dvojica osobitných elektromotorov, pričom každý z nich slúži na pohon inej nápravy. Celkový výkon sústavy siaha až na famóznu hodnotu 773 kW / 1050 koní, ešte pozoruhodnejší je ale údaj o krútiacom momente, ktorý ráta s až 1800 N.m! Aby toho nebolo málo, Faraday Future šokuje následne rýchlostnými parametrami - model FF 91 dokáže vystreliť z 0 na 96,6 km/h len za 2,39 sekundy (!), no a okrem toho, v duchu metodiky NEDC dokáže absolvovať na jedno nabitie až 700 km. Ak sa bavíme o údajoch, ktoré majú reprezentovať sériový automobil, senzácia je skutočne na svete. Nielenže je ďaleko pred najvrcholnejšími verziami Tesly, ale dokonca papierovo má položit do kolien nielen taký Nissan GT-R, ale aj Porsche 918 Spyder, Bugatti Chiron či Rimac Concept One.

Elektromotory dopujú lithium-iontové akumulátory s kapacitou 130 kWh a pôvodom v LG Chem. Plné nabitie prostredníctvom rýchlonabíjačiek má trvať približne jednú hodinu, z klasických sieťových domácich zdrojov okolo 4,5 hodiny. Faraday Future sa, okrem iného, v tlačovej správe hrdí aj viacerými technologickými vychytávkami - štandardne bude každé vozidlo vybavené až 13 radarmi, 12 ultrazvukovými senzormi a 10 vysokokvalitných kamier. Aby toho nebolo málo, z prednej kapoty sa vysúva menší 3D senzor LiDAR, teda technológia, vďaka ktorej testujú viaceré popredné automobilky svoje vozy autonómnu jazdu. Ta má byť v prípade FF 91-ky rovnako štandardnom, a rovnako tak automatické parkovanie. Na palube nemá chýbať internet ale aj svetový unikát, a to systém na rozpoznávanie tvári - pôjde o prvý sériový automobil, ktorý dokáže otvoriť a následne naštartovať vozidlo len prostredníctvom vašej tváre. Cenové relácie zverejnené zatiaľ oficiálne neboli, povráva sa však, že ceny sa budú pohybovať na úrovni od 150-200-tisíc dolárov. Čudovať sa tomu nemôžme, navyše, Faraday Future sa už teraz topí v obrovských dlhoch. Máme sa ale na čo tešiť!