Británia opäť otvorí dvere známeho Bletchley Park, v ktorom bola prelomená Enigma. Tentoraz tam vznikne hackerská škola 

Svetovo preslávený Bletchley Park by mal už onedlho slúžiť ako vzdelávacia inštitúcia budúcim odborníkom na kybernetickú bezpečnosť a šifrovanie. Elitná škola má vzniknúť priamo na miestach, odkiaľ Briti prelomili počas 2. svetovej vojny Hitlerove šifrované správy. Od roku 1938 slúžil celý komplex ako hlavná centrála britských tajných služieb určená najmä k prelomeniu nepriateľských správ a šifier. Odborníci na kryptológiu tam však zotrvali ešte dlho po prelomení slávnej Enigmy v prísnom utajení. O účele Bletchley Park sa svet dozvedel až v roku 1974. Od tej doby slúži celý komplex skôr ako turistická atrakcia a od tajného sídla ma skutočne ďaleko (o Alanovi Turingovi ako o jednom z hlavných mozgov celej operácie si môžete prečítaj TU). Všetky školské priestory tak vzniknú v časom poznačených budovách, ktorých výstavbu odštartovala britská tajná služba ešte v priebehu vojny.

National College of Cybersecurity, ako by sa mala škola nazývať, bude otvorená v roku 2018 a zameraná bude najmä na tínedžerov vo veku od 16 do 19 rokov. Tých by malo na škole pôsobiť okolo 300, avšak dostať sa sem by nemalo byť vôbec jednoduché. Záujemcov o štúdium čaká extrémne náročné prijímacie konanie, na základe ktorého si škola vyberie, kto má predpoklady stať sa jedným z expertov na kybernetické hrozby. Úspešným absolvovaním celého štúdia by mali zo žiakov vyrásť programátori, hackeri a odborníci na kryptoanalytiku. Takmer polovica učebného plánu by sa mala priamo zameriavať na kybernetickú bezpečnosť. Druhá polovica bude zasa venovaná príbuzným odborom, ako je matematika či fyzika. Za vypracovaním celého projektu stojí nezisková organizácia Qufaro, ktorá sa významnou mierou podieľa na združovaní odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Cena opráv sa má vyšplhať až do sedemciferných súm. Rekonštrukciu majú financovať najmä súkromní investori a technologické spoločnosti. Britská vláda však tiež prisľúbila malú finančnú výpomoc.