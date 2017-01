Rok 2017 začnú Fínsko a holandský Utrecht zaujímavým experimentom. Občanom poskytnú vyše 500 eur bez toho, aby museli pracovať

Fínsko je krajinou, ktorá nám po mnohých stránkach môže byť vzorom, a to aj napriek tomu, že z hľadiska počtu obyvateľov sme si veľmi podobní. Každý štát na svete má svoje svetlé aj tmavé stránky. Jedným z negatív demokratických krajín býva fakt, že sa stále nájdu ľudia, ktorí nechcú alebo skôr nemôžu pracovať, pretože im ich kvalifikácia neumožňuje nájsť si pracovnú pozíciu, ktorá by jej dostatočne zodpovedala. Fínsko má takto nezamestnaných občanov vyše 175 000. Presne dvom tisíckam z nich odoslala koncom minulého roka sociálna poisťovňa Kela oznámenie o uskutočnení politického a predovšetkým sociálneho experimentu. Počas nasledujúcich dvoch rokov bude každý obyvateľ zo spomínanej skupiny poberať príspevok vo výške 560 eur, a to bez toho, aby musel splniť akékoľvek ďalšie podmienky na jeho získanie. Navyše, suma sa nebude nijakým spôsobom zdaňovať a poberateľ takéhoto príspevku v prípade, že sa zamestná, o neho nepríde.

Na prvý pohľad môžete nadobudnúť pocit, že takýto spôsob bude viesť k tomu, že sa premrhajú verejné finančné zdroje krajiny na lenivcov, ktorí nie sú ochotní nájsť si zamestnanie. Na túto problematiku sa ale musíme pozrieť zo širšieho kontextu. V súčasnosti poberá každý nezamestnaný človek vo Fínsku podporu vo výške 550 eur, pričom v prípade, že získa akýkoľvek ďalší zdroj príjmu, výška podpory sa mu mení. Podľa slov zástupcov sociálnej poisťovne, nová forma príspevku bude viesť k zvýšenej motivácii nezamestnaných prijať prácu minimálne na polovičný úväzok. Dvetisíc šťastlivcov bolo vybraných na základe týchto kritérií - museli byť vo veku 25 až 58 rokov a počas novembra minulého roka byť registrovaní ako nezamestnaní. Tento nápad sa pozdáva aj ostatným občanom Fínska - v prieskumoch verejnej mienky ho podporuje vyše 70 percent ľudí.

Okrem Fínska podobný projekt rozbieha aj holandské mesto Utrecht. Štvrté najväčšie mesto krajiny má vyše 283 000 obyvateľov, sociálny príspevok bude vyplácať úzkej 300-člennej skupine. Každý jej člen si mesačne prilepší o 900 eur. Pripomenieme, že prvou krajinou, kde prebehol pokus o celoplošnú aplikáciu podobného opatrenia, bolo Švajčiarsko. V júnovom referende väčšina obyvateľov odmietla návrh opatrenia, ktoré malo každému občanovi poskytnúť nenávratný mesačný príspevok vo výške 2330 eur.

