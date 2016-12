Bol vo väzení, predával marihuanu a pracoval na stavbe. Po raketovom vzostupe zarába milióny a bude boxovať proti Kličkovi

Ako už mnohí z vás vedia, Vladimira Klička čaká v apríli veľkolepý návrat do ringu. Po osobných problémoch Tysona Furyho a následných neúspešných pokusoch dotiahnuť odvetu do úspešného konca sa rozhodlo o úplne novom mene jeho najbližšieho súpera. Stane sa ním 27-ročný pästiar Anthony Joshua, vychádzajúca hviezda svetového boxu. Aj napriek tomu, že vo svete je toto meno známym pojmom, tak v našich končinách sa mu stále nedostáva patričnej pozornosti, akú by si naozaj zaslúžilo. Poďme si preto priblížiť talentovaného britského boxera trochu viac.

Watfordský Adonis, ako znie Joshuova prezývka, je v súčasnosti veľmi blízko k absolutnému vrcholu toho, čo sa dá v boxe dosiahnuť. Nie vždy však bolo všetko také ružové ako dnes. Joshua vyrastal v robotníckej časti Watfordu a predtým, než sa stihol stať úspešným boxerom, ktorý zarába milióny, musel poctivo pracovať. Svoje fyzické zdatnosti okrem iného, uplatnil aj ako stavbár. V jednom z početných rozhovorov, ktoré poskytol, povedal, že práve táto práca sa mu páčila najviac, keďže mohol pracovať vonku. Okrem toho, že už od mladého veku bol mimoriadne talentovaným boxerom, vynikal tiež aj ako šprintér, ktorý už v tej dobe dokázal zabehnúť "stovku" pod 11 sekúnd. Lenže jeho nádejne sa rozvíjajúca kariéra mohla skončiť skôr, ako sa stihla vôbec rozbehnúť. Keď mal 16 rokov, dostavili sa totiž prvé problémy so zákonom. V škole sa zaplietol do nepríjemného incidentu, keď jedného zo študentov chytil za krk a prehodil cez plece. Následne obdržal aj formálnu sťažnosť kvôli ublíženiu na zdraví. Takisto bol pravidelnou súčasťou pouličných bitiek až to všetko napokon vyústilo do pobytu vo väzbe v Readingu. V čase, keď už bol považovaný za veľkú nádej britského boxu, ktorá môže čoskoro zažiariť na olympijských hrách, dostavil sa na rad ďalší problém. Najťažšia skúška v jeho kariére prišla v marci 2011, čiže tesne pred olympiádou, keď bol v aute zatknutý za držanie marihuany a jej predaj. Síce sa mu podarilo uniknúť väzeniu, trestu sa však úplne nevyhol. Súd mu nariadil verejnoprospešné práce a jeho účasť na olympijských hrách bola v ohrození. Následujúce mesiace tak musel presvedčiť trénerov Veľkej Británie, že si svoje miesto v tíme naozaj zaslúži. Jednalo sa o zlomový moment jeho kariéry. Povedal si, že sa začne venovať boxu na 100 %, a napokon si svoje miesto v Londýne vyslúžil. Tam Joshua preukázal svoje jedinečné schopnosti a postupnými krôčikmi sa prebojoval až do finále, ktoré aj ovládol a získal pre Britániu zlatú medailu. Len onedlho po tomto skvelom úspechu prišlo vymenovanie za člena Radu britského impéria za zásluhy v boxe. Písal sa rok 2013, keď Anthony Joshua nastúpil na svoj vôbec prvý zápas medzi "profíkmi". Debutant sa do talianského súpera zahryzol prakticky okamžite a vypredaná O2 Aréna v Londýne videla pár sekúnd pred koncom otváracieho kola nekompromisný knokaut. Bezpochyby sľubný štart. Kto by však v tej chvíli tušil, že talentovanému Joshuovi sa tento výkon podarí zopakovať ešte niekoľkokrát a k dnešnému dňu bude mať v profi ringu bilanciu 18 víťazstiev, pričom všetkých súperov sa mu podarí poraziť systémom KO? Raketový vzostup tak naďalej pokračoval a len niečo málo ako rok od jeho úspešnej premiéry už zdvíhal nad hlavu opasok organizácie WBC v ťažkej váhe. Všetko to svedčí len o tom, akým ráznym spôsobom si tento Brit ide za svojím. Tvrdý tréning, dôkladná analýza svojich súperov, ale aj bystrosť v ringu. Všetky spomínané faktory majú za následok, že Joshua si stále môže hovoriť absolútny knokautér. Britský pästiar je tiež náruživým hráčom šachu. Prirovnáva ho k boju v ringu, keďže musíte byť po celý čas o dva kroky pred súperom. Treba však podoktnúť aj fakt, že Joshua je mimoriadne charizmatickým chlapíkom, a tak sa nikto nemôže čudovať, že k boxu priťahuje milióny divákov po celom svete. Dokonca sa na jednom z jeho vážení udial veľmi zaujímavý moment, keď po jeho príchode dve fanúšičky omdleli. Uznávanému promotérovi Eddie Hearnovi tak neostávalo nič iné len dohodnúť zápas roka 2017. Súboj dvoch gigantov Vladimira Klička a Anthonyho Joshua v superťažkej hmotnostnej kategórii organizácii IBF a WBA. Aprílová konfrontácia týchto dvoch borcov prebehne vo Wembley, ktoré má kapacitu až 90-tisíc divákov. Lístky rýchlo miznú a doteraz sa ich predalo už viac ako 50-tisíc. A to aj napriek tomu, že ich cena nie je zrovna dvakrát lacná. Vzhľadom na to, akým priateľským spôsobom a rešpektom sa obaja aktéri vyjadrujú na adresu toho druhého, bude veľmi zaujímavé, ako to v ringu nakoniec celé dopadne. Jedno je však isté, po dlhej dobe sa v ťažkej váhe konečne dočkáme zápasu s veľkým Z. Na záver samozrejme nesmie chýbať 18 kariérnych knokautov.