Pomýlili sa a do modlitebnej knižky omylom vytlačili slová Tupacovej skladby. Na Sri Lanke tak v kostole bolo veselo

Mali za úlohu vytlačiť slová mnohých modlitieb, no pri jednej sa poriadne zmýlili. Modlitba Hail Mary venovaná panne Márii nesie totiž rovnaký názov ako skladba od Tupaca Shakura z roku 1996, ktorá je ladená v agresívnejšom štýle. Pre mnohých najlepší raper histórie napísal slová pre túto skladbu len za 15 minút a 30 minút mu stačilo, aby bola celá hotová. Na Sri Lanke tak omylom vytlačili slová práve jeho songu, čo okamžite zaskočilo návštevníkov kostola, ktorí si otvorili modlitebnú knižku a našli v nej slová ako napríklad "I ain't a killer but don't push me, revenge is like the sweetest joy next to gettin' p***y."





