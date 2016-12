Vo Francúzsku otvorili prvú cestu zo solárnych panelov na svete!

Bohužiaľ, zatiaľ rozhodne nie. Hoci je pekné, že zelenú energiu môžeme vidieť už takmer všade a najnovšie aj na francúzskych cestách, ploché solárne panely umiestnené na cestách sa ani zďaleka nevyrovnajú svojou cenou/výkonom tým, ktoré si už dekády inštalujeme na strechy budov. Jednoducho, nedostatok slnečného svitu a vysoká obstarávacia cena momentálne nedokážu konkurovať už zabehnutým technológiám. To však neznamená, že by sa táto novinka nemala postupne rozširovať na viacerých miestach, čím by sa v priebehu času znížili náklady, stúpol dopyt a vznikol konkurenčný boj. A ktovie, možno budeme jazdiť na solárnych cestách raz aj na Slovensku.

Spoločnosť Colas stojaca za celým projektom si vybrala na svoj ekologický "debut" francúzsku dedinku Tourouvre-au-Perche a práve včera otvorila prvý, kilometrový úsek jedinečnej cesty. Takmer 2 800 štvorcových metrov pokrytých solárnymi panelmi spôsobilo účet vo výške necelých 5 miliónov eur. Aby sa predišlo poškodeniam, sieť kolektorov bola prekrytá špeciálnym silikónom odolávajúcim ťažkej váhe. Aká veľká je maximálna povolená tonáž však neprezradili. Elektrická energia zozbieraná z tejto high-tech cesty poslúži na napájanie verejného osvetlenia.

Najbližšie plány spoločnosti spočívajú v nainštalovaní panelov na francúzskych diaľniciach. Až 1000 kilometrov ciest získa tento neobyčajný koberec a náklady by sa mali postupne dostať na prijateľnú hladinu. Či sa však v budúcnosti osvedčia viac ako tie strešné a budú aspoň čiastočne konkurovať americkému SolarCity a ďalším gigantom z kategórie ekologickej výroby elektrickej energie, uvidíme až časom. Kto by chcel zo svojho pozemku vyťažiť čo najviac bez zasahovania do trávnatých plôch, bude mať možnosť siahnuť práve po solárnych chodníkoch ako ekologickej alternatíve k tým bežným.